Ведущими продаваемыми играми в России за первые 9 месяцев 2023 года стали Cyberpunk 2077, God of War: Ragnarok и Hogwarts Legacy

Магазины "М.Видео-Эльдорадо" поделились интересной статистикой: за первые девять месяцев 2023 года самыми продаваемыми играми в России стали Cyberpunk 2077, God of War: Ragnarok и Hogwarts Legacy.

Эти игры пользуются огромной популярностью среди российских геймеров, привлекая множество игроков.В топ-5 также вошли Mortal Kombat 11 Ultimate и Atomic Heart, что подтверждает разнообразие предпочтений игроков в России.

В третьем квартале 2023 года God of War: Ragnarok, "Ведьмак 3: Дикая Охота", Diablo 4, Hogwarts Legacy и Mortal Kombat 11: Ultimate были особенно популярны среди российских геймеров.

Интересно, что эта статистика охватывает только продажи коробочных изданий игр и не включает цифровые копии. Половина всех проданных игр (50%) пришлась на диски для PlayStation 4, еще 25% – на для PlayStation 5. 14% рынка заняли игры для Nintendo Switch, а 11% – для консолей Xbox.

Когда речь идет о конкретных платформах, на PlayStation 4 самой популярной игрой в 2023 году оказалась Cyberpunk 2077, на PlayStation 5 – God of War: Ragnarok, на Xbox Series X и S – Grand Theft Auto V (GTA V), а на Xbox One – Red Dead Redemption 2. На Nintendo Switch лидером стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Эта статистика демонстрирует, какие игры пользуются наибольшей популярностью среди российских геймеров и какие платформы наиболее востребованы.