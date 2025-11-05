Создатели мессенджера нашли необычный способ доставки кодов

Несколько дней назад россияне начали сталкиваться с проблемой, из-за которой они не могли получить SMS-коды для регистрации в Telegram и WhatsApp*. А чуть позже профильные СМИ выяснили, что это происходило из-за действий российских операторов связи, которым запретили доставлять коды для регистрации и авторизации в западных мессенджерах.

Однако владельцы сервисов начали искать способы обойти эти ограничения. Сначала они реализовали возможность получения кодов через электронную почту. А теперь Telegram придумал ещё более нестандартный способ доставки кодов, он начал делать это через конкурирующий мессенджер WhatsApp. Об этом пишет отечественный портал Habr со ссылкой на издание "Код Дурова".

Свежая опция дает пользователям возможность создавать новые аккаунты и восстанавливать доступ к уже существующим учетным записям без использования SMS и звонков. Судя по данным "Кода Дурова", Telegram использует для доставки кодов специальный бизнес-аккаунт под названием CodeVerify. Вполне возможно, что в ближайшее время создатели мессенджеров придумают дополнительные способы обойти ограничения.

* принадлежит Metа, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ