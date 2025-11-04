NVIDIA обеспечила оптимизацию для нескольких новых игр.

Компания NVIDIA продолжает совершенствовать свои фирменные графические драйверы, добавляя в них поддержку различных ожидаемых игр. На сей раз пользователям "зеленых" видеокарт предлагается загрузить пакет обновления GeForce Game Ready 581.80, имеющий сертификат WHQL. Последнее означает, что релиз прошел все необходимые тесты по программе Windows Hardware Quality Labs.

С новым пакетом драйверов юзеры получат наиболее оптимальное быстродействие в ожидаемом мультиплеерном шутере Call of Duty: Black Ops 7. При этом ПО позволяет рассчитывать на наилучшую работу DLSS 4 в этой игре. Также драйвер необходим для получения хорошей производительности в стратегиях Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V. Эти две игры получили поддержку технологии DLSS Super Resolution, позволяющей поднять фреймрейт без существенного ухудшения качества картинки.

А еще в драйвер добавили "заплатки" для пары неполадок, на которые жаловались пользователи предыдущих пакетов GeForce Game Ready. В частности, он пофиксил проблему с нестабильной работой генератора кадров в DLSS Frame Generation в гоночной игре F1 25 и избавил владельцев систем с Core 2 Duo и Core 2 Quad от вылетов в приложениях на базе Vulkan. Другие баги обещают поправить в следующих пакетах драйверов. В их число входят мерцающие источники освещения в японской ролевой игре Like a Dragon: Infinite Wealth и искажения текста в мультиплеерном шутере Counter-Strike 2.