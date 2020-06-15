Очень стильная и практичная вещь. Беспроводное зарядное устройство оснащено светодиодной подвеской. Поддерживает режим быстрой зарядки, подходит для моделей: Phone XR X XS Max 11 8 Plus, Samsung S10, 5G, S8, S9, Note 10 9.

Цена US $22.92

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Брутальные, стильные часы для настоящих мужчин. Имеют стальной корпус, прочное стекло и механизм на кварцевом ходу. Работают от батарейки, легкие и прочные. Часы мужские, но в белом цвете шикарно будут смотреться и на девушке, идеальны для активных людей. Есть две вариации цветового решения на выбор.

Цена US $17.52

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Очень красивая, механическая клавиатура, внешним видом напоминает печатную машинку, которая оснащена подсветкой. Станет шикарным подарком, украшением любого интерьера и практичной комплектующей любому ПК.

Цена US $39.34 - 39.61

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Незаменимая вещь в современном мире, удобные и комфортные наушники. Смотрятся стильно и транслируют хороший звук, сочетают в себе красоту и практичность.

Цена US $4.04

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Шикарный набор, совмещающий в себе красоту, практичность и отличное звучание. Создан для любителей по настоящему качественной музыки. Простой и удобный в использовании, позволит хранить, сочетать, коллекционировать и прослушивать любимую вашу музыку в высоком качестве, не используя энергетический ресурс телефона. Оснащен дисплеем поддерживающим 24 языка, русский в их числе.

Цена US $24.50 - 32.11

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