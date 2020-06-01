Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: Игровые наушники, машина на радиоуправлении, компактный мини-насос для велосипеда и другие
Водонепроницаемые тактические часы
Военные, тактические часы. Изделие изготовлено из хороших материалов в водонепроницаемом корпусе. Цветовую палитру можно выбрать самостоятельно.
Цена: US $11.76 - 13.32
Игровые наушники
Игровые наушники с объёмным звуком. Эти наушники дают возможность слушать музыку в отличном качестве, а играть, используя эту модель одно удовольствие. Наушники настолько хорошо сделаны, что дадут по звуку понять, где находится ваш игровой противник или начинаются действия. Так же модель удобна для разного вида работы с использованием гарнитуры.
Компактный велосипедный насос
Надежный и качественный насос для велосипеда из хороших материалов. Очень компактный, что делает его актуальным для поездок на любые дистанции. Продуман до мелочей и удобен в использовании.
Цена: US $18.00 - 22.99
Компактный усилитель звука
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Совершенно новая модель, разработан по последним технологиям 2019 года. Его отличает от других моделей совершенный дизайн, улучшенный функционал, отличная четкость звука и миниатюрные размеры. Устройство поддерживает AUX/USB/Bluetooth, что дает возможность выбрать удобное именно вам подключение.
Цена: US $26.99 - 54.99
Машина на дистанционном управлении
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Очень стильный, гоночный автомобиль на дистанционном управлении. Качественно сделан и хорошо продуман, эту модель можно собирать и разбирать самостоятельно, что дает возможность развить ребенку мелкую моторику и абстрактное мышление. Станет отличным подарком, будет интересен как детям, так и взрослым.
Цена: US $75.10 - 109.65
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