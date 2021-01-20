Открывает подборку беспроводное зарядное устройство. Данная зарядка подойдет для Airpods и iPhone. У продавца вы можете уточнить, подойдет ли устройство для вашей модели смартфона. Устройство компактное, быстро заряжается и быстро заряжает другие устройства. Цена на устройство приятная, есть купоны и промокод на скидку (можно найти непосредственно на странице), а отзывов более 1000.

Цена US $23.59 - 27.59

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Далее в подборке фотобокс. В данном фотобоксе можно снимать небольшие вещи, украшения, продукцию для магазинов. Бокс поставляется сразу с подсветкой, поэтому вам не нужно приобретать дополнительные детали, сразу можно собрать и делать фото. Стоит учитывать, что бокс небольшого размера, отзывы положительные.

Цена US $8.75

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А это удобная сумка для инструментов. На странице продавца можно выбрать размер сумки, учитывая количество ваших инструментов. Внешнее дно сумки из прочного пластика, есть множество карманов для мелких деталей. Цена на сумки зависит от размера, отзывов у товара более 1400.

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Цена от US $11.43

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А это красивая ультратонкая компьютерная мышь. Мышь удобная и практически бесшумная, нажатия очень плавные. Так же у мыши есть RGB подсветка, которая очень красиво и не навязчиво меняется. Подсветка минимальная, поэтому не будет мешать вам во время работы. Мышь, к слову, беспроводная и имеет низкую цену.

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Цена US $2.24 - 4.98

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А это дополнительное освещение для фото и видео аппаратуры. освещение небольшое, очень просто крепится, можно подсветку прикрепить не только к фотоаппарату, но и просто к штативу для дополнительной не прямой подсветки. Так же вы можете пользоваться не только белым светом, но и другими цветами, благодаря набору фильтров.

Цена US $24.95 - 67.00

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Далее очень стильные цифровые настенные часы. Часы показывают время, дату и температуру, можно выбрать разную подсветку, есть три режима интенсивности. Часы очень просто настраиваются, их можно не только вешать на стену, но и расположить, например, на столе. Часы в отзывах очень хвалят, цена у них приятная, отзывов, кстати, более 1000.

Цена US $13.48

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Замыкает подборку детский светодиодный ночник. Ночник имеет форму гриба, светит не ярко и не навязчиво. Не будет мешать во время сна. Выбрать тип штекера у продавца можно выбрать, ночник работает от розетки. Цена ночника очень низкая.

Цена US $1.66

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.