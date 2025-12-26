Криптокошелек Trust Wallet, связанный с биржей Binance, сообщил о компрометации одной из версий браузерного расширения для Google Chrome, из‑за чего пользователи лишились криптоактивов примерно на семь миллионов долларов США.

По данным компании, атака затронула только клиентов сервиса, импортировавших seed‑фразы в браузерное расширение Trust Wallet версии 2.68. В его коде был обнаружен вредоносный модуль, перехватывающий данные и позволяющий злоумышленникам выводить средства.

Представители компании уточнили, что инфраструктура сервиса продолжает работать в штатном режиме. Глава Binance Чанпэн Чжао сообщил, что пострадавшим пользователям планируется полная компенсация ущерба.

Команда кошелька вместе с аналитиками Binance отслеживает движение похищенных средств и взаимодействует с другими площадками для блокировки подозрительных транзакций. Компания также призвала клиентов обновить средства защиты, проверить устройства на наличие вирусов и использовать официальные приложения.

Случай привлек внимание участников рынка, так как инциденты с кошельками и фишинговые атаки остаются одной из главных угроз для пользователей криптовалют. Произошедшее вновь побудило экспертов обсуждать необходимость усиления кибербезопасности и повышения финансовой грамотности владельцев цифровых активов.