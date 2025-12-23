Суд в Нью-Йорке рассматривает дело 35-летнего украинца Артема Стрижака по делу о компьютерном мошенничестве

По данным следствия, подсудимый присоединился к преступной кибергруппировке, использовавшей вредоносное программное обеспечение Nefilim, с помощью которого проводил атаки на крупные международные компании и передавал долю выручки от выкупа разработчикам вредоносного кода.

Целями становились организации с годовым доходом более 100 миллионов долларов в различных секторах экономики, в США, Канаде, Австралии и Европе. Действия хакеров нанесли значительный финансовый ущерб и нарушили работу инфраструктуры предприятий авиационной, энергетической, химической и других отраслей.

Стрижак был задержан в Испании в 2024 году и позднее выдан Соединенным Штатам. Приговор ему будет вынесен в мае 2026 года, максимальное наказание составляет десять лет тюрьмы.

Расследование продолжается. В приоритете правоохранительных органов остается предполагаемый организатор группы Владимир Тимощук. За информацию о его местонахождении назначено вознаграждение в 11 миллионов долларов.