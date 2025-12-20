Крупная децентрализованная биржа Lifinity остановит работу основного торгового протокола

Команда проекта Lifinity объявила в соцсетях о прекращении деятельности протокола. Решение принято по итогам голосования держателей LFNTY.

За период своей работы DEX Lifinity провела более ста пятидесяти миллиардов долларов объема торгов и на пике торговой активности занимала до четверти еженедельного объема рынка децентрализованных бирж в экосистеме Solana.

Протокол был запущен в 2022 году с публичным ICO и использовал пулы с оракулами для оптимизации свопов. Однако из-за роста конкуренции со стороны других DEX-платформ объемы торгов сократились, а доходы перестали покрывать расходы на поддержание ликвидности за собственные средства.

В процессе завершения работы фонд DAO на 42 миллиона долларов будет конвертирован в USDC и выплачен владельцам токенов.

Отдельно команда описала судьбу NFT, развернутых в обеспечение ликвидности: Flare DAO решит, как распорядиться этими активами, а часть полученных средств будет добавлена в пул распределения.