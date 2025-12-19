Токен U создан для решения проблемы фрагментации ликвидности в децентрализованных финансах, которая усиливается по мере роста числа стейблкоинов

Для смягчения дисбаланса ликвидности в экосистеме BNB Chain United Stables представила стейблкоин U. Новый токен не конкурирует с существующими стейблкоинами, а объединяет их резервы в единую инфраструктуру.

По информации команды, стейблкоин работает на универсальной модели обеспечения. Для выпуска токена можно использовать уже существующие долларовые активы, включая USD1, USDC и USDT, в соотношении 1:1. Такой подход позволяет объединить различные пулы ликвидности и более эффективно использовать капитал в протоколах децентрализованных финансов (DeFi).

Создатели проекта сообщили о планах внедрить стандарт EIP-3009. Технология позволит проводить безгазовые переводы на основе цифровой подписи без необходимости держать нативный токен сети для оплаты комиссии. Разработчики предполагают, что в будущем U будет использоваться в качестве средства оплаты для ИИ-агентов, торговых роботов и других автоматизированных операций между машинами.

Новый актив включен в программу 0 Carnival Fee, что дает возможность совершать переводы внутри сети BNB Chain без затрат на газ.

По оценкам проекта, общая капитализация стейблкоинов в сети BNB Chain за 2025 год выросла до примерно 14 млрд долларов, что подчеркивает значимость запуска U для экосистемы сети.