Google удалил с YouTube ИИ-созданные видео с персонажами Disney

В числе удаленных роликов оказались видео с изображением Микки Мауса, Моаны, Дэдпула и персонажей вселенной «Звездных войн». Все они были созданы при помощи генеративных нейросетей.

Удаление началось в пятницу, спустя несколько дней после того как Disney направила компании уведомление о нарушении авторских прав. В документе говорилось о массовом использовании охраняемых материалов без разрешения правообладателя.

По данным СМИ, претензии Disney касались не только размещения контента на YouTube, но и возможного использования материалов студии при обучении систем искусственного интеллекта Google, включая модели Veo и Nano Banana.

Компания не прокомментировала требования правообладателя и не раскрыла информацию о количестве удаленных роликов.