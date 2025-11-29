С марта 2026 года Google заменит голосового помощника Ассистент на Gemini в автомобильной платформе Android Auto

Google сообщил на своей служебной странице, что с марта 2026 года сервис Android Auto перестанет поддерживать Гугл Ассистент, а его место займет искусственный интеллект Gemini.

Android Auto позволяет дублировать интерфейс смартфона на мультимедийную систему автомобиля. Основной задачей перехода на Gemini станет повышение эффективности системы в работе с голосовыми командами, чтобы снизить необходимость у водителей брать телефон в руки находясь за рулем. Новый помощник будет лучше понимать естественную речь. Например, водитель сможет попросить проложить маршрут до ближайшего кафе и сразу уточнить наличие парковки. Контекст сохраняется, благодаря чему не нужно повторять запросы.

Еще одной функцией Gemini станет создание коротких отчетов по содержимому электронной почты и поступающих уведомлений. Если в электронном письме присутствует важная информация, например адрес корпоративного мероприятия или сведения о прибытии авиарейса, алгоритм ее точно определит и отобразит пользователю. Такое решение избавит водителей от чтения длинных текстов.

Внедрение Gemini в Android Auto отражает стремление компании к интеграции продвинутых ИИ-решений в повседневные устройства и к созданию более удобного цифрового интерфейса для водителей, чтобы не отвлекать их внимание от дороги.