Специалисты считают, что давление на рынке ослабевает и криптовалюта может готовиться к новому росту

Эксперты CryptoQuant отмечают, что после падения цены первой криптовалюты ниже 98 тысяч долларов началась волна масштабной фиксации убытков, особенно среди краткосрочных держателей. Такая динамика создала цикл страха и распродаж, который типичен для последней стадии глубокой коррекции. И в этом аналитики видят признаки того, что этот стрессовый период подходит к концу. Исторически такие уровни потерь сигнализируют о приближении локального дна.

В то же время специалисты Santiment обратили внимание на изменение тона обсуждений в социальных сетях. Количество сообщений о покупке на просадке резко сократилось, что указывает на исчерпание медвежьего настроения. Эксперты напоминают, что настоящее дно формируется в тот самый момент, когда большинство участников рынка уверено в продолжении падения.

Важный позитивный сигнал поступает от рынка стейблкоинов. Данные Swissblock и CryptoQuant показывают рост доминирования стабильных монет, а также увеличение количества депозитов стейблкоинов на биржах. Только на Binance за последний месяц поступило более 5,7 миллиарда долларов. Это говорит не об уходе капитала с рынка, а о его перегруппировке. Средства переходят в режим ожидания, создавая запас покупательской способности.

Рынок проходит болезненную, но необходимую стадию очистки от «слабых рук», что создает фундамент для нового восходящего тренда.