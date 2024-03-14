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Oxygen_92
Google представила ИИ-модель SIMA, способную проходить видеоигры как человек
Модель находится на стадии исследований и ещё рано говорить о каких-то результатах.

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Исследователи из компании Google DeepMind представили новую модель искусственного интеллекта, ориентированную на игры в 3D-пространствах и способную действовать в соответствии с устными инструкциями. Модель, получившая название SIMA (Scalable, Instructable, Multiworld Agent), находится на стадии исследования и представляет собой инновационный подход к игровому искусственному интеллекту.

В отличие от традиционных моделей, которые часто специализируются на одной игре и стремятся только к победе, SIMA рассматривается как партнер и компаньон для игрока. Его задача - обучиться играть в разнообразные 3D-игры, принимая во внимание устные инструкции и принимая решения, аналогичные решениям человека.

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Для обучения SIMA исследователи сотрудничали с разработчиками различных игр, таких как No Man's Sky, Teardown, Valheim и Goat Simulator 3. Они выбрали игры с открытым миром и спонтанным игровым процессом, чтобы помочь SIMA развивать общие игровые навыки, включая способность к самостоятельному принятию решений в нестандартных ситуациях.

Процесс обучения модели начинался с создания новой среды в движке Unity, в которой пары игроков давали языковые инструкции, а затем играли в игру, чтобы показать, как их действия влияют на игровой процесс. SIMA анализировал эти действия и инструкции, чтобы научиться предсказывать дальнейшие события в игре.

В настоящее время SIMA обладает примерно 600 базовыми навыками, но исследователи надеются, что с развитием модели она сможет выполнять более сложные функции и станет идеальным игровым партнером для любителей видеоигр.

Хотя пока рано говорить о конкретных применениях SIMA в игровой индустрии, в Google уверены, что с развитием модели она станет значимым компонентом игрового опыта, обогащая и улучшая взаимодействие игроков с виртуальными мирами.

#google #искусственный интеллект #видеоигры #инновации #unity #разработка игр #обучение #google deepmind #инструкции #партнёрство
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