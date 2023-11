Baldur’s Gate III — очевидная игра года в глазах многих геймеров. Однако сами разработчики фэнтезийной RPG отнюдь не ждали восторгов публики и уж тем более не надеялись на какие-то награды за свои труды

Лучшая ролевая игра Baldur’s Gate III, согласно мнению геймерского сообщества, оказалась в центре внимания и получила семь престижных наград на церемонии вручения Golden Joystick Awards. Компания Larian Studios, стоящая за этим фэнтезийным проектом, собрала шесть статуэток за выдающуюся игру и одну за вклад всей команды.

Неожиданный успех Baldur’s Gate III означает, что студия Larian Studios в очередной раз подтвердила свой статус лидера в индустрии видеоигр. Глава студии, Свен Винке, признался, что такой триумф был для них неожиданным. Спор был тяжелым, учитывая, что многие ожидали победы других проектов, таких как Alan Wake II или The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

"Мы не рассчитывали на такой успех. Сложно было предполагать, что Baldur’s Gate III, с его оригинальными механиками и ориентированная на ПК, станет игрой года", - отметил Винке.

Этот триумфальный момент придал новый импульс индустрии компьютерных развлечений, оставив в тени ранние ожидания относительно Alan Wake II и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Подчеркнем, что Baldur’s Gate III вышла из раннего доступа в августе, а в дополнение к платформе ПК успешно добралась и до PlayStation 5. Окончание текущего года обещает радовать владельцев Xbox Series портированной версией этого захватывающего ролевого произведения.