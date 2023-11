Крупных хитов в этот раз не добавили. Однако любители ужастиков и ролевых игр должны остаться довольны

В последнем обновлении PlayStation Plus от Sony пользователи получат возможность погрузиться в захватывающий мир игр на ноябрь. Хотя в этот раз списка крупных хитов не обнаружено, фанаты ролевых игр и ужастиков обнаружат нечто увлекательное.

Среди предложенных игр выделяются ремастер Dragon’s Dogma и любимая геймерами Dead Island, стоящая у истоков блокбастера Dying Light. Это обновление стало хорошей новостью для ценителей атмосферных приключений.

Для пользователей с уровнями Extra и Premium/Deluxe доступны такие проекты, как Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Teardown, Dead Island: Riptide Definitive Edition, Mobile Suit Gundam: Extreme vs Maxi Boost On, Superliminal, Nobunaga’s Ambition: Taishi, Eiyuden Chronicle: Rising, Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz и River City Melee Mach. Эти игры обещают приносить удовольствие и разнообразие геймплея.

Эксклюзивные обновления для подписчиков Premium/Deluxe также впечатляют — Jet Moto, Grandia, Up, Klonoa Phantasy Reverie Series и PaRappa the Rapper 2 добавят дополнительный интерес к игровому опыту.

21 ноября 2023 года станет днем, когда эти захватывающие игры станут доступны для скачивания. В то время как пользователи Xbox Game Pass уже могут наслаждаться новинкой — Yakuza (Like a Dragon), бесплатно доступной для скачивания.

Кроме того, в мире игр произошли еще несколько событий, таких как выход Flashback 2 — продолжения легендарного платформера, а также уникальная возможность игроков создавать квесты для The Witcher 3: Wild Hunt. Следите за всеми новостями игровой индустрии, чтобы не упустить захватывающих событий!