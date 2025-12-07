Археологи обнаружили череп с необычно плоской макушкой на территории доиспанской Мезоамерики

Археологи, проводившие раскопки в Мексике, обнаружили необычный человеческий череп кубической формы. Это первое свидетельство того, что около 1400 лет назад люди в этом регионе практиковали искусственное изменение формы головы, известное в науке как краниальная модификация.

Череп был найден недалеко от археологического памятника Балкон Монтесумы (Balcony of Montezuma) в восточно-центральном мексиканском штате Тамаулипас. В период с 650 г. до н. э. по 1200 г. н. э. на этой территории проживали различные мезоамериканские этнические группы. В ходе недавнего изучения артефактов и костей исследователи заметили, что череп мужчины средних лет имел форму, которую они никогда раньше не видели. Балкон Монтесумы

В опубликованном Мексиканским национальным институтом антропологии и истории (INAH) заявлении от 25 ноября объясняется, что, хотя в этом регионе и раньше находили искусственно модифицированные черепа, форма черепа этого человека уникальна. Ранее уже были известны культуры, в которых практиковалась конусообразная модификация черепа. Голове придавали нужную форму с помощью отрезков ткани или мягкой набивки, которыми «обвязывали» головы младенцев, чтобы стимулировать рост черепа в «косом» направлении.

Большинство модифицированных черепов с Балкона Монтесумы имеют «вертикальную» форму, так как на заднюю и/или переднюю часть черепа накладывалась мягкая подкладка, в результате чего голова человека становится более вертикальной или заострённой. Но у найденного черепа была другая форма, при которой верхняя часть была уплощена. Поскольку такая форма черепа с плоским верхом встречалась только за пределами этого региона, исследователи решили выяснить, был ли этот человек местным жителем или иностранцем. Однако анализ химического состава костей и зубов мужчины показал, что он родился в этом регионе, вероятно, прожил там всю свою жизнь и там же умер.

Исследователи предполагают, что необычная форма головы этого человека может иметь какое-то культурное значение, которое пока неизвестно. Известно, что слегка отличающиеся формы головы связаны с различными культурными группами. Хотя сам этот человек был родом не из другого географического региона, возможно, что люди, которые придали его голове такую форму, принадлежали к другой культурной группе.