Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AnLesha
В Мексике найден необычный человеческий череп кубической формы возрастом 1400 лет
Археологи обнаружили череп с необычно плоской макушкой на территории доиспанской Мезоамерики

Археологи, проводившие раскопки в Мексике, обнаружили необычный человеческий череп кубической формы. Это первое свидетельство того, что около 1400 лет назад люди в этом регионе практиковали искусственное изменение формы головы, известное в науке как краниальная модификация.

Череп был найден недалеко от археологического памятника Балкон Монтесумы (Balcony of Montezuma) в восточно-центральном мексиканском штате Тамаулипас. В период с 650 г. до н. э. по 1200 г. н. э. на этой территории проживали различные мезоамериканские этнические группы. В ходе недавнего изучения артефактов и костей исследователи заметили, что череп мужчины средних лет имел форму, которую они никогда раньше не видели.Балкон Монтесумы

В опубликованном Мексиканским национальным институтом антропологии и истории (INAH) заявлении от 25 ноября объясняется, что, хотя в этом регионе и раньше находили искусственно модифицированные черепа, форма черепа этого человека уникальна. Ранее уже были известны культуры, в которых практиковалась конусообразная модификация черепа. Голове придавали нужную форму с помощью отрезков ткани или мягкой набивки, которыми «обвязывали» головы младенцев, чтобы стимулировать рост черепа в «косом» направлении.

Большинство модифицированных черепов с Балкона Монтесумы имеют «вертикальную» форму, так как на заднюю и/или переднюю часть черепа накладывалась мягкая подкладка, в результате чего голова человека становится более вертикальной или заострённой. Но у найденного черепа была другая форма, при которой верхняя часть была уплощена. Поскольку такая форма черепа с плоским верхом встречалась только за пределами этого региона, исследователи решили выяснить, был ли этот человек местным жителем или иностранцем. Однако анализ химического состава костей и зубов мужчины показал, что он родился в этом регионе, вероятно, прожил там всю свою жизнь и там же умер.

Исследователи предполагают, что необычная форма головы этого человека может иметь какое-то культурное значение, которое пока неизвестно. Известно, что слегка отличающиеся формы головы связаны с различными культурными группами. Хотя сам этот человек был родом не из другого географического региона, возможно, что люди, которые придали его голове такую форму, принадлежали к другой культурной группе.

#археологические находки
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Гарварда Ави Леб обратил внимание на высокую скорость движения кометы 3I/ATLAS
+
Субфлагманский Snapdragon 8 Gen 5 в OnePlus 15R уступил Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench
+
В российских регионах осваивают ресайклинг и еврощебень для ремонта дорог
+
Asus запросила у владельца проблемной RTX 5090 около $1700 за замену видеокарты из-за микродефекта
+
Скорость бега гуманоидного робота Figure 03 приближается к скорости бега человека
+
Учёные расходятся во мнениях о причинах генетических отличий у собак из зоны отчуждения ЧАЭС
2
Распаковка Ulefone RugKing 4 Pro показывает мощный, надёжный и выгодный для приобретения защищённый смартфон
+
В Ярославской области запущен новый цех по производству сыра моцарелла
1
В Иванове открывается первое за последние три десятилетия новое промышленное предприятие
+
Бывший глава NASA заявил, что у проекта «Артемида» нет шансов на успех
1
Энтузиаст заставил Проводник в Windows 11 загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
3
Чехия не смогла повторить успех «Уралвагонзавода» и провести глубокую модернизацию танков Т-72
2
Американская компания Deep Fission построит подземный ядерный реактор на глубине мили под землей
5
В Москве запустили единственное в мире производство фотонных интегральных схем
1
Realme P4x 5G представлен с Dimensity 7400 Ultra и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч
+
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
1
Tom's Hardware: AMD повысила цены на графические решения, а стоимость процессоров осталась прежней
+
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
1
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
10
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
6

Популярные статьи

«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
82
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
13
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
12
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
5
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
1
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
8

Сейчас обсуждают

Rever Rever
06:57
Спасиб за наводку
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
aoxoa1
06:56
Ну да, контроль и санкции это же так прекрасно и замечательно.Кушайте не обляпайтесь. А крипта - информационные деньги. Деньгами может быть и нечто сушщчтевенное, например тушенка, только у нее есть с...
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
corsi
06:24
Бугога, будем посмотреть, конечно, но рассказы о "волшебной оптимизации", пока выглядит как очередное балобольство.
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
Евгений Истомин
06:15
Ты тоже не очень умный, да?
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
Евгений Истомин
06:15
И чем SteamOS для Deck принципиально отличается от ПК? Ответ: ничем. Steam Machine — это такой же Steam Deck на максималках.
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
Garthar
05:55
Лол статья "как найти причину поломки компьютера" а в статье - я все перепробовал, но пока не нашел почему у меня диск глючит. Статьи о комете и ави лебе и то полезнее, чем этот выкидышь недоучки
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Дима
04:51
Можно бы позлобствовать, однако в реальности это единственный шанс РФ в данной ситуации. СВО надо выполнить, а далее планомерно заняться делом. Понятно, что Китай будет №1, но хуже чем в РФ сейчас не ...
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
Дима
04:21
Крипта это фальш деньги,один из инструментов отъема бабок, обхода контроля , санкций и т.п. А СССР это огромная тема не для 2-х предложений.
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
JaneHT
04:19
Да уж, куда все это катится....., это электронная плата, она должна быть надежной, удобной, но не уходить в зону пидерастии
Новая материнская плата Gigabyte получила отделку из натурального дерева
Blackengine
04:10
У нас в городе самый дешёвый кит 32 Gb стоит 86к в DNS дожились.
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter