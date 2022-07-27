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Старт, Windows XP и Windows 7

Разгон и отбор комплектующих

Синтетические тесты и результаты

Игры

Следующая часть: <<здесь будет ссылка на следующую часть>>

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Старт, Windows XP и Windows 7

Напоминаю, сейчас установлен процессор SDA2800AI03B0 с одной отломанной ножкой, я не стал припаивать ножку ибо было интересно посмотреть что из этого выйдет, а вышло так, что система запустилась...

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Однако сразу BIOS писал про сброс настроек, и я не успел это сфотографировать, ох чую сейчас, как всегда, набегут некоторые комментаторы и будут поучать меня как делать скриншоты... Впрочем, на старом SP0802N даже была установлена Windows XP.

А еще я осознал один факт... Я не имею свободного доступа к слотам ОЗУ и слоту видеокарты, я не представляю как с башней буду устанавливать видеокарту и менять ЦП/ОЗУ...

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Даже в моем самодельном миниатюрном ПК собранном из чего попало, можно относительно легко заменить ОЗУ, видеокарту и процессор, а здесь уже будут проблемы...

Наверное стоило выбрать более крупный стандартный корпус заводского производства для сборки системы.

Пока я фотографировал системный блок, Windows XP успешно загрузилась и установила базовые драйверы, в общем не вижу никаких нареканий пока что.

Далее я подключил SSD с уже установленной Windows 7, вдруг повезет, но при следующем старте системы у меня перестала работать дешевая клавиатура, это оказалась вина отключенного "Legacy USB Support" в BIOS, так что я зря заменил клавиатуру на другую.

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Дальше я зашел в настройки BIOS и обнаружил что система в разгоне, теперь понятно почему первый старт был неудачный и система ругалась, только со второго старта она уже запустилась с настройками разгона от предыдущих комплектующих что были в этой плате.

Но сейчас у меня задача состоит в запуске Windows 7, и она ожидаемо не запустилась, попутно настроил монитор чтобы изображение выглядело нормально.

Что поделать, нужно установить заново систему.

Устанавливать буду на SSD, ибо SP0802N уже занят Windows XP, и мне очень не хотелось бы смешивать несколько версий Windows на одном накопителе, хотя это еще далеко не проблемные Win10/11, но все равно следует держать отдельно XP и 7.

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Windows 7 установлена, и тут я вспомнил что вставлен лишь 1 модуль на 512МБ, этого для Windows 7 x64 довольно мало, хотя и можно кое-как жить если отключить тему оформления и всевозможную телеметрию заботливо скрытую в недрах системы.

Устанавливаю два модуля по 1ГБ, сбрасываю настройки BIOS.

Теперь можно установить SP1, vcredist, DirectX и прочие базовые компоненты, в общем оставляю установку SP1 и иду по другим делам на какое-то время...

После установки SP1 я принялся устанавливать .NET, но не тут то было, Microsoft меня принуждает устанавливать все остальные "обновления", видишь ли, сертификаты не понравились...

Не хотелось конечно захламлять операционную систему обновлениями от Microsoft, но благо есть специальные пакеты созданные энтузиастами, в которых изначально нет зловредных "обновлений" от Microsoft принуждающих к обновлению до Windows 10, да и в таком пакете нет "обновлений" от Microsoft преднамеренно наносящих вред самой Windows 7.

Тем не менее факт принуждения со стороны Microsoft к установке обновлений на лицо, ибо причина не в том что система якобы неспособна работать с "новым" .NET, а в том, что не понравились старые сертификаты, а теперь вспоминаем про Microsoft Pluton и умножаем эту ситуацию до аппаратного уровня, ибо Pluton никак не убрать из кристалла ЦП...

В общем как-то так.

Пользователи Windows 10 и особенно Windows 11 могут только мечтать о той свободе выбора, что была в Windows 7 и Windows XP, наверное скоро пользователям Windows 11 даже откладывать принудительные обновления запретят...

Остальное я пожалуй оставлю за кадром, по сути осталось установить драйверы для Windows XP и Windows 7, и по мелочи базовые компоненты.

Хотя в Windows 7 нужно будет еще отключить тему оформления, немного памяти это освободит и лишнюю нагрузку с видеокарты снимет при отключении композитора рабочего стола (не путать с Aero).

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Разгон и отбор комплектующих

В отборе будет участвовать 4 процессора AMD Sempron.

Но у меня не только процессоры есть, не стоит забывать про модули памяти, их у меня 9 штук, два модуля по 1ГБ, с разгоном у них не очень хороши дела, да и разводка разная.

Два модуля про которые я не могу ничего сказать особо:

Два модуля которые я раньше уже разгонял более 550 МГц:

И три вполне обычных модуля:

На этом моменте я установлю видеокарту, чтобы отключить встроенную в чипсет графику, это будет Radeon X800 GTO на 128MB, видеокарта прямиком из 2004 года (дата BIOS 2004-06-11).

Однажды у неё сломался вентилятор и она перегрелась, причем настолько, что расплавился припой и отвалился дроссель в зоне VRM чипа, раньше еще не злоупотребляли тугоплавким припоем потому дроссель сработал как предохранитель благополучно отвалившись от перегрева.

Систему охлаждения я конечно же заменил, ибо заводской радиатор в таких видеокартах массово скалывал кристалл по вине производителей, эта видеокарта не исключение, у неё тоже есть сколы на кристалле, но ей повезло и она работает без проблем.

Для начала я выявил рабочий предел набора ОЗУ общим объемом 2 ГБ, итоговая частота вышла на уровне 480 МГц, немного, но пока сойдет.

Единственное, после сброса CMOS сбрасывается и дата на 2006 год (дата последней прошивки BIOS), и тут проприетарная утилита AIDA64 вступает в действие ругаясь на поврежденную "лицензию" и принудительно закрывает сама себя пока не верну дату на 2022 год (запрещено работать если дата "неправильная").

Именно поэтому я не люблю проприетарный софт и DRM-костыли, и уже давно заместил важный для меня софт свободными аналогами, ибо проприетарный софт как показывает практика, могут в любой момент заблокировать, особенно если в софте принудительная система обновлений...

В итоге у меня получилось разогнать шину лишь до 300 МГц, выше 300 МГц система начинает работать с ошибками, и это точно не в ОЗУ дело, и не в шине HT, даже частоту ядра ЦП занижал, это предел системной платы без вариантов...

С этого момента я понял, что тестировать второй AMD Sempron 2800+ не имеет смысла, ибо выше 300 МГц FSB я не смогу установить, а значит разгон ядра будет ограничен разгоном системной шины, потому я сразу полноценно займусь процессором Sempron 3000+, а после возьму гораздо более дешевый Sempron 2600+.

Снимать башню для замены процессора крайне неприятная работа, в итоге я отказался от использования башни, пусть работает стандартный брусок алюминия Igloo 7200...

Теперь займусь разгоном Sempron 3000+ (SDA3000AI02BX), даже пасту не буду мазать ибо нет смысла.

AMD Sempron 3000+ удалось запустить при частоте 2720 МГц, но так он работал нестабильно, потому я снизил частоту до 2520 МГц и все заработало без проблем, имеет смысл теперь найти предел комплексного разгона.

Обязательно нужно включать Legacy USB Support в настройках BIOS, если оно отключено то при разгоне системы может перестать работать клавиатура или еще чего.

Итоговые параметры вышли следующие:

Тест стабильности.

AIDA64 cachemem в Windows 7 и Windows XP:

Тесты ядра и FPU я тоже провел как в Windows 7, так и в Windows XP, дальнейшие синтетические тесты я буду делать только в Windows 7, так как разница хоть и незначительна, но получилась в пользу Windows 7.

Скорее всего так получилось потому что у меня в Windows 7 отключен композитор рабочего стола и тема оформления, а они прилично кушают ресурсы пока включены по умолчанию.

Забавный и неприятный факт: Начиная с Windows 8 композитор рабочего стола невозможно отключить.

Результаты для стокового Sempron 3000+ (SDA3000AI02BX):

Теперь время Sempron 2600+ (SDA2600AI02BX), радиатор все тот же Igloo 7200, термопасту я снова не использую, как показала практика, в пасте нет абсолютно никакой нужды если процессор AMD Sempron s754.

У этого процессора была отломана одна ножка и я её припаял обратно хоть она и стала немного короче, я не сразу обратил внимание, но исчезли настройки управления множителем и напряжением ядра, возможно эта короткая припаянная ножка повлияла как-то...

Иначе я не знаю куда мог исчезнуть раздел который всегда был на месте, вряд ли из-за того, что процессор с индексом 2600+.

Тем не менее в стоке работает без проблем:

Итого процессор смог взять частоту 2265 МГц, что лишь слегка больше чем разгонялся мой первый Sempron 2500+ купленный в 2005 году, тем не менее 40% прибавка вполне ощутима.

Еще стоит обратить внимание на то, что у процессора нет базовой частоты, даже не отображено в скобках "Исходное: xxxx MHz, разгон: XX%, а это значит что короткая ножка действительно повлияла как-то, но процессор все равно работает и даже берет разгон...

Но проблема не в достигнутой частоте и отсутствии информации о базовой частоте, а в размере L2 кэша на уровне 128КБ, ведь у Sempron 3000+ тоже 128КБ кэша, было бы глупо сравнивать одинаковые ядра когда у меня есть AMD Sempron с рейтингом 2800+ у которого кэш 256КБ, потому оставляю возню с Sempron 2600+.

Начал я с последнего непроверенного процессора Sempron 2800+ (SDA2800AI03BX), тут меня ждал сюрприз, система с этим процессором никак не запускалась и я оставил черную метку на крышке, удивительно, но факт, два процессора с отломанными ножками прекрасно работают, а этот с ножками в идеальном состоянии даже не стартует...

Потому я снова беру Sempron 2800+ (SDA2800AI03B0) и буду его гнать, максимальный его разгон я конечно же знаю уже, это ровно 50% с 1600 МГц до 2400 МГц, но этот разгон был в ущерб частоте HT и ОЗУ.

Начну пожалуй со сбора результатов в стоке:

Далее комплексно разогнал систему, но ранее я говорил что AMD Sempron можно спокойно охлаждать радиатором от чипсета... На видеокарте x800GTO у меня как раз установлен радиатор от чипсета системной платы Intel, и это далеко не самый большой радиатор от системных плат Intel, но его уже было бы достаточно для охлаждения процессора AMD Sempron в стоке.

Я взял старый добрый MS8264 и розетку специально созданную для последовательного включения, дальше просто меряю сколько ПК потребляет энергии из розетки в разных ситуациях.

Самое высокое энергопотребление вышло при комбинации Stress FPU + Stress cache, дальше я снял всю нагрузку с ЦП, операционная система уже наверняка полностью загрузилась и видно потребление в простое.

Это была система в комплексном разгоне при максимальном напряжении ЦП которое доступно, в итоге процессор при максимальной нагрузке увеличивал потребление системы в целом на ~32 Вт, и это полное потребление без учета КПД блока питания и цепей питания процессора.

Учитывая что процессор можно оставить без радиатора на некоторое время при работе без нагрузки, можно добавить еще 1-5 Вт сверху, итого имеем менее ~37 Вт энергопотребления для разогнанного на 39% AMD Sempron 2800+, когда заявленная максимальная мощность на уровне 67 Вт.

Наверное AMD так сильно завысили заявленную максимальную мощность чтобы не обижать своего "конкурента" в лице Intel с его печками Celeron и Pentium, которые при этом даже контроллер памяти содержали за пределами процессора на системной плате еще ~5 лет после выпуска Socket 754...

Полагаю теперь ни у кого нет смущения по поводу того, что я устанавливаю обычный брусок алюминия на процессоры AMD Sempron и при этом разгоняю до 50% без использования термопасты, но вернемся к разгону.

На этом комплексный разгон с максимальным объемом ОЗУ завершен, и тут следовало перейти к разгону модулей ОЗУ, в том числе тех, которые берут более 550 МГц, но смотря на получившийся объем статьи я понимаю что уже пора заканчивать данную часть, а ведь у меня еще следующий раздел пустой...

Пожалуй разгон ОЗУ оставлю для следующей части, тем более практического смысла от него нет так как малый объем быстрой ОЗУ недостаточен для того, чтобы можно было нормально поиграть или даже загрузить Windows 7 x64 без использования крайне медленного файла подкачки.

-===-

Синтетические тесты и результаты

Для начала результаты разгона.

Результаты разгона . Sempron 2800+

(SDA2800AI03B0) - 256KB L2 Sempron 3000+

(SDA3000AI02BX) - 128KB L2 Стоковая частота ЦП 1600 МГц 1800 МГц Стоковая частота HT 800 МГц - 16-Бит Максимальная частота ЦП 2400 МГц (разгон: 50%)

(стабильно, FSB = 300МГц) ~2719 МГц (разгон: ~50%)

(нестабильно, FSB = 300МГц) Максимальная стабильная частота FSB 300 МГц, при более высокой частоте система работает нестабильно независимо от частот других системных шин и комплектующих. Комплексный разгон Частота ЦП ~2240 МГц

(разгон: 39%) ~2454 МГц

(разгон: 36%) Частота FSB 280 МГц ~273 МГц Частота HT ~840 МГц - 16-Бит

Подозрения что шина HT лимитирует разгон. ~818 МГц - 16-Бит

Подозрения что шина HT лимитирует разгон. Частота памяти ~224 МГц (DDR 448)

3-3-3-10 (забыл вернуть RAS 8) ~223 МГц (DDR 446)

3-3-3-8 Максимальная мощность ЦП

(Stress FPU + Stress cache) ~37 Вт

(Без учета потерь БП-VRM) Примерно идентично как у Sempron 2800+ Особенности Отломана одна ножка. -

Далее результаты синтетических тестов.

Здесь можно заметить как скорость L1 кэша поднялась вслед за частотой ядра, но кэш L2 уже не так однозначно поднялся за частотой ядра, еще задержка доступа к ОЗУ активнее снизилась у процессора Sempron 2800+.

Особо отмечу задержку L1 кэша, она у обоих процессоров в разгоне вышла на уровне 1.3ns хотя частота ядра отличается более чем на 200 МГц, что довольно интересно.

В тесте CPU Queen результат ползет вслед за частотой ядра, и это логично, но в тесте CPU PhotoWorxx Sempron 2800+ с 256КБ L2 прибавил 25% к результату, когда Sempron 3000+ со 128КБ L2 прибавил всего ~21% к результату от разгона, хотя частота ОЗУ идентичная, а PhotoWorxx очень любит быструю память и кэш.

Судя по всему объем L2 кэша все же играет заметную роль в задачах сильно зависимых от скорости ОЗУ, ибо разница в частоте разогнанных процессоров вышла 9.5%, скорость памяти идентичная, а вот разница в результате PhotoWorxx вышла всего 2.6%, так что объем кэша не следует списывать со счетов.

FPU прибавил столько, сколько прибавилась частота ядра, ничего примечательного.

Так гораздо нагляднее видно, как "лишние" 128КБ кэша L2 повлияли на зависимый от скорости ОЗУ тест PhotoWorxx, практически сравняв оба процессора несмотря на ощутимую разницу в частотах.

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Игры

На этом закончу данную часть, объем статьи получился намного больше ожидаемого, и я решил отложить разгон 9 модулей ОЗУ до следующей части, как раз наглядно покажу в играх, что скорость памяти не имеет смысла если её объема недостаточно для работы без костыля под названием "файл подкачки"...

Я собираюсь поиграть на собранной системе в следующие игры:

1) Fable: The Lost Chapters (2005 год)

2) Fallout 3 (2008 год) - если выйдет запустить.

3) Project IGI 2: Covert Strike (2003 год)

4) Far Cry (2004 год)

5) Half-Life 2 (2004 год выхода, версия 2021 года)

6) Doom 3 (2004 год)

7) Unreal Tournament 1999

Все игры будут "пиратскими", либо из GOG без DRM-костылей, если я попытаюсь загрузить такую DRM-платформу как Steam ради разрешения для запуска (лицензии) от дядьки на другом конце планеты, она сожрет чуть ли не половину ресурсов системы, игре в итоге ничего не останется для работы.

~600 МБ на один только DRM-клиент Steam довольно жирно выйдет если в системе всего 2 ГБ памяти, а ведь эта DRM-платформа не только память потребляет, но и ресурс процессора...

Так или иначе я составил примерный список игр в которые собираюсь поиграть на старом AMD Sempron s754.

Свои предложения по играм можете оставлять в комментариях к статье, интересные варианты игр я постараюсь запустить и поиграть на собранной системе, при этом некоторые варианты из списка выше я могу исключить в итоге из тестирования если на это будут весомые причины.

Продолжение следует: <<здесь будет ссылка на третью часть>>