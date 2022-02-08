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Однажды я решил обзавестись "пинцетом" для проверки SMD деталей на работоспособность, ничего не предвещало странностей, но "они" случились...

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Я выбрал относительно дешевый тестер стоимостью ~22$, приехала посылка быстро и нареканий никаких.

Упакована посылка хорошо, сам же тестер в коробке и пластиковом кейсе, повредить во время доставки было бы крайне сложно...

Инструкция на листе бумаги, чувствуется что инструкцию делали для потребителя, а не ученого с микроскопом под рукой как в случае "инструкции" для SSD от Samsung...

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Комплект состоит из SMD тестера, есть два стандартных щупа, две запасные иглы пинцета позолоченные, батареек в комплекте нет из-за правил грузоперевозок, но в кейсе есть место для двух батареек формата AAA.

Сам по себе тестер выглядит просто, есть пломба говорящая, что устройство прошло контроль качества, к слову на поддельных картах захвата китайских подобной пломбы не нашлось, да и вообще там ничего не нашлось...

Первый режим работы подразумевает измерение сопротивлений, ёмкости и падения напряжения диодов.

Второй режим позволяет проверять светодиоды и диоды Зеннера (стабилитроны), напряжение проверки до ~25в.

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Третий режим для измерения напряжения, тестер рассчитан для измерения не более 36в AC/DC.

В качестве экземпляра для опытов я достал нерабочую nVidia GeForce 9500 GT, с первым попавшимся резистором тестер справился, хотя по идее должно быть 2.2 Ом, но учитывая что резистор не выпаивался из нерабочей видеокарты...

Красный конденсатор тестер отказался проверять.

Маленький электролитический конденсатор получилось проверить, но показания оставляют желать лучшего.

Некоторые керамические ёмкости вообще не проверяет, просто зависает прыгая между величиной значения.

Иногда мне кажется что ESR тестер с прикрученными щупами измеряет гораздо адекватнее детали на плате чем это специализированное для такой работы устройство...

В общем прекратил я издеваться над нерабочей GeForce 9500 GT и перешел к светодиодам, с задачей проверки светодиодов тестер справился, по крайней мере понять рабочий светодиод или нет этого более чем достаточно.

Это уже ультрафиолетовый светодиод, у камеры явно стоят фильтры так что видно на фото только голубой спектр свечения.

Режим измерения напряжения тоже показывает цифры, целых 2.259в насчитало, правда мой старый MS8264 насчитал 3.08в от этой же батарейки, погрешность явно не входит в заявленные 3.5%...

Щупы обычные, ничего примечательного я не нашел.

Далее я решил устроить более серьёзное испытание тестеру и достал свои запасы...

С первым же образцом тестер полностью провалился.

Но я не отчаивался и продолжил испытания...

С электролитическим конденсатором К50-16 тестер ощутимо завысил ёмкость.

И снова ощутимо завышенная ёмкость...

Адекватные показания получились только при небольшой ёмкости конденсаторов.

На этом всё, обзор закончен мог бы я сказать, однако я вспомнил про разборку когда тестер внезапно перестал измерять...

В ходе проверок было выяснено, что тестер все же работает, но измеряет только если надавить на клешни крепко держа корпус, на лицо отвал подумал я и вспомнил про ту самую традиционную разборку.

Во время разборки мне как раз пригодились отвертки из набора WMC за ~10$, ибо моя основная отвертка просто недостаточно длинная, чтобы добраться до винтика.

Корпус состоит из трёх частей, внешних признаков неисправности я не смог обнаружить, но уже подозреваю что дело в "капле"...

На удивление даже маленькие отвертки из набора WMC оказались магнитными, как то забыл проверить этот нюанс сразу.

LCD подключен максимально дешевым образом через токопроводящую резинку универсальную, при детальном осмотре я так и не нашел никаких повреждений видимых.

Чтобы исключить вероятность микротрещин в пайке я пропаял все детали с флюсом заново, полностью все детали пропаял на всей плате, но тестеру легче от этого не стало...

При давлении на плату в определенных местах тестер начинал измерения проводить, в итоге я пришел к выводу, что повреждена та самая главная микросхема распаянная на плате и залитая компаундом.

И за что я отдал ~22$ мне совершенно непонятно, даже ESR тестер в 2-3 раза более дешевый имеет полноценный микроконтроллер в полноценном QFP корпусе с полноценной хоть и простой ЖК матрицей...

Причем ESR тестер в 2-3 раза более дешевый вполне адекватную точность имеет в отличие от "чудесного пинцета".

Были надежды, что этот "пинцет" станет моим основным инструментом чтобы не таскать лишний раз здоровенный MS8264, и первые впечатления были хорошие, оно работает и что-то там измеряет даже, но как показала практика измеряет оно "температуру на марсе" а работает весьма недолго...

Не исключаю что у меня мог быть бракованный экземпляр, но каким нужно быть "гением" чтобы припаять пинцет прямо на кончик текстолита который никак не закреплен внутри корпуса, особенно при наличии "капли" вместо полноценной микросхемы?

Впрочем, думаю этот "пинцет" мне еще послужит, но уже в качестве отростка для ESR тестера, что в свое время я покупал за ~7$ и который измеряет гораздо лучше, чем обозреваемый SMD тестер за ~22$...

Напоследок я решил прикрутить два проводка к ESR тестеру и проверить детали с которыми не справился специализированный для такой работы SMD тестер.

Красный конденсатор для ESR тестера выглядит как резистор, теперь понятно почему SMD тестер не мог определить ёмкость.

Керамический конденсатор тоже прозвонился как резистор, над этим конденсатором и некоторыми другими SMD тестер зависал ничего не показав.

А нужен ли вообще этот несчастный "пинцет" за ~22$ когда ESR тестер за ~7$ делает все то же самое и даже больше?

На мой взгляд SMD тестер "пинцет" сильно переоцененное устройство, оно точно не стоит денег которые за него просят продавцы.

Дорогие экземпляры вероятно будут более качественно сделаны и смогут реально показать параметры измеряемые, но стоят ли они денег за которые их продают уже другой вопрос...

На этом все, благодарю за внимание.