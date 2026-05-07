Очень старые жёсткие диски были весьма надёжны и конструктивно просты. Многие из них до сих пор наверняка находятся в рабочем состоянии, если не были физически повреждены. Но производители компьютерной техники всё больше заботились о прибыли, а не о качестве продукции, поэтому с некоторого момента HDD начали производить с заложенным заводским дефектом, который приводит к выходу накопителей из строя спустя некоторое время, когда гарантия уже давно закончилась.

О каком дефекте, заложенном на заводе, идёт речь вообще? Некоторые, вероятно, не понимают, но на следующих фотографиях уже видно, в чём проблема. Дефект заключается в производстве плат контроллеров HDD. Сразу после покупки, да и спустя несколько лет, наверняка всё будет прекрасно работать вплоть до истечения гарантийного срока.

Дефект проявляется не сразу, а лишь спустя несколько лет, и зависит от условий эксплуатации. Производители намеренно оставляют контактные площадки на плате контроллера незалуженными, даже золотом их не покрывают, как в модулях оперативной памяти. Почему? Да потому что никто всё равно не заметит проблему до тех пор, пока HDD не выйдет из строя.

Контроллеры спроектированы таким образом, что при поломке из-за окислившихся контактов они выходят из строя и не восстанавливаются, даже если восстановить контакт. На ранних стадиях чистка ещё может помочь, но если всё запущено и диск уже даже не определяется, то в большинстве случаев это конец для устройства.

Использование разных металлов на контактной площадке и в подпружиненных контактах приводит к электрохимической коррозии, что только усугубляет ситуацию и неминуемо ведет к порче со временем. Медная дорожка и стальная пружина — не лучшие союзники, когда точка контакта со всех сторон открыта.

Сейчас у нас на столе WD Scorpio Blue объёмом 320 ГБ и размером 2,5", выпущенный в 2010 году. Внутри можно найти три микросхемы: драйвер двигателя SMOOTH L7206, SDRAM-чип EM638165TS-6G и главный контроллер MARVELL 88I6745N-TFJ1.

Данный экземпляр HDD примечателен тем, что он находится в рабочем состоянии, однако он уже на грани выхода из строя по вине окислившихся контактных площадок между контроллером и механической частью диска. Да, диску целых 15 лет от роду, и использовался он в ноутбуке в комфортных условиях. Но дефект, заложенный производителем, всё равно отчётливо проявил себя, и мне пришлось использовать абразивную губку, чтобы очистить окислы.

Исправить эту проблему можно крайне легко. Достаточно просто залудить припоем контактные пятачки. Уж простите, нет у меня возможности нанести золото на пятачки, как это сделано на модулях DDR SDRAM.

Я уже давно использую данный метод спасения HDD от запланированной производителями порчи, и пока что припой меня ни разу не подводил, ведь он предотвращает дальнейшую коррозию и окисление, так как контакты впиваются в него и надёжно соприкасаются. По сути, нет контакта с атмосферой в токопроводящей зоне, отчего коррозия даже не начинается.

Хотя диск эксплуатируется в сухом помещении, я дополнительно защищаю плату слоем прозрачного лака. Несмотря на бытовое предназначение, обычный лак для ногтей — это доступный и эффективный диэлектрик. Он создает прочную полимерную пленку, которая по своим защитным свойствам не уступает специализированным изоляционным лакам для электроники.

Это решение проверено мной годами даже на горячих компонентах вроде видеокарт: покрытие не шелушится, не препятствует теплоотводу и надежно герметизирует плату от влаги, которую может накапливать поролоновая подкладка. Важный нюанс: залуженные пятачки оставляем открытыми — припой уже взял на себя функцию защиты пятна контакта, исключив доступ кислорода в зону соприкосновения.

Казалось бы, что мешало производителю нанести пасту для пайки по трафарету на все контакты платы, раз не хочется тратить деньги на позолоту? Это стоило бы меньше одной десятой цента на каждую плату, если не меньше, и уберегло бы устройство от порчи по вине окислившихся контактов на десятилетия вперед. Но производителю гораздо выгоднее, чтобы техника ломалась и потребители были вынуждены покупать новое вместо того, чтобы использовать старое.

Если бы это был единичный случай — никаких претензий. Бывает. Каждый может ошибиться. Но проблема в том, что это не простая ошибка, а явно запланированный дефект в конструкции устройства, который рано или поздно приводит к порче и выходу из строя диска. И этим маленьким техническим «нюансом» злоупотребляют разные производители HDD.

Я пытался оживить многие диски, зачищая окисленные контакты с последующим нанесением припоя для защиты, но вышедшие из строя диски не поддаются восстановлению. Увы. Из-за окислов приходит в негодность либо сам контроллер диска, либо ломается механическая часть из-за неправильного управления ввиду потери контакта.

В данном случае я предотвратил порчу диска и он ещё поработает несколько десятилетий, если что-то другое не сломается. Но «закладка» от производителей работает по сей день, тихо и без предварительных симптомов выводя из строя большое количество дисков, возможно, с важной для пользователей информацией.

Тут только холодный расчёт и неуёмная жажда денег. В итоге потребителям приходится выбрасывать внезапно вышедшие из строя или заблокированные через интернет устройства и покупать новые, ещё более злобно напичканные «закладками» производителями.

Чего только стоят производители принтеров, некоторые из которых также занимаются производством тех самых HDD и прочей техники. Это уже совсем другая тема, но прослеживается та же жажда наживы за счёт потребителей и фактическая порча товара. У меня язык не повернётся назвать принтер по подписке «исправным товаром».

Этот HDD всего на 320 ГБ (фактически около 300 гигабайт), это целых 300 гигабайт пространства, пригодного для хранения фотографий и прочих файлов. Или можно вовсе установить несколько операционных систем для объективного сравнительного тестирования на отдельном тестовом компьютере.

Даже диск на 40 гигабайт может оказаться весьма полезным. Потеря HDD по вине окислившихся контактов под платой контроллера выглядит не просто как неприятность, а как злонамеренное запланированное устаревание. Даже если накопитель медленный и маленький, это не значит, что он никому не нужен или бесполезен.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.