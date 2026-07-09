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Global_Chronicles
Студия создателей Fallout: New Vegas начала разрабатывать новую игру серии Fallout
Xbox переориентирует Obsidian Entertainment на новую игру во вселенной Fallout. Ради этого студия отменила продолжение Avowed и другие неанонсированные проекты.
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В рамках масштабной реструктуризации Xbox студия Obsidian Entertainment меняет свои планы. Вместо запланированного сиквела Avowed команда теперь сосредоточится на культовой постапокалиптической серии.

  Изображение: Bloomberg

По информации Bloomberg, Obsidian отменила разработку Avowed 2 и нескольких других игр. Сиквел фэнтезийной RPG находился в активной разработке, и студия планировала анонсировать его в 2027 году. Однако новая стратегия главы Xbox Аши Шармы делает ставку на крупнейшие франшизы компании.

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На смену отмененным проектам приходит новая Fallout. Ее созданием займется студия, выпустившая в 2010 году культовую Fallout: New Vegas. Проект возглавит Джош Сойер — геймдизайнер, бывший директором той самой игры, а также серии Pillars of Eternity. Вместе с ним над игрой будет работать Bethesda — правообладатель франшизы.

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Реструктуризация затронула и штат студии. Obsidian сократила около четверти сотрудников. Это часть более широких перемен в Xbox, в рамках которых за год уволят 3200 человек. Несмотря на это, Obsidian продолжит поддержку The Outer Worlds 2 и Grounded 2.

Разработка новой Fallout только началась, поэтому подробностей стоит ждать не раньше, чем через несколько лет.

#xbox #игровая индустрия #fallout #разработка игр #obsidian
Источник: bloomberg.com
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