Xiaomi открыла тестирование режима UltraSpeed для языковой модели MiMo-V2.5-Pro. Компания заявляет, что новая версия обеспечивает скорость свыше 1000 токенов в секунду на стандартных графических процессорах.

Линейка языковых моделей MiMo получила новое обновление, ориентированное на ускорение генерации текста. Разработчики сосредоточились не на увеличении числа параметров, а на повышении скорости работы модели в реальных сценариях использования. Изображение: Xiaomi

Xiaomi объявила о запуске режима UltraSpeed для модели MiMo-V2.5-Pro, которую создала совместно с TileRT. Модель содержит 1 триллион параметров и, по данным разработчиков, способна работать на универсальных графических процессорах со скоростью более 1000 токенов в секунду.

В Xiaomi связывают этот результат с совместной оптимизацией самой модели и базовой инфраструктуры, на которой она работает. По словам компании, новый режим обеспечивает примерно десятикратный прирост производительности по сравнению со стандартным доступом к API MiMo-V2.5-Pro.

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Для сравнения, представленная ранее MiMo-V2-Flash на момент запуска генерировала около 150 токенов в секунду. Новая версия заметно увеличивает этот показатель.

При этом ускорение сопровождается ростом стоимости. Xiaomi сообщает, что доступ к MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed обходится примерно в три раза дороже стандартного варианта. Тарифный план Token для этого режима не предусмотрен, а доступ осуществляется только через тестовую программу API.

Компания проводит пробное тестирование с 9 по 23 июня 2026 года. Из-за ограниченного объема вычислительных ресурсов приоритет получат предприятия и профессиональные разработчики, которым требуется высокая скорость обработки данных.

Одобренные участники получат двухнедельный бесплатный доступ. Для тестирования установили ряд ограничений, включая лимит на количество ежедневных запросов, максимальную продолжительность сеанса и автоматическое освобождение ресурсов при длительном бездействии.