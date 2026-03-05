Geely опубликовала первые изображения серийной версии внедорожника Galaxy Cruiser. Автомобиль заметили во время испытаний в условиях низких температур за Полярным кругом.

Компания Geely Automobile показала первые официальные изображения нового внедорожника Galaxy Cruiser – серийной версии концепта, представленного год назад. Машину протестировали в условиях арктического холода, после чего производитель начал готовить модель к мировой премьере.

Серийный вариант Geely Galaxy Cruiser. Фото: Geely

Geely опубликовала фотографии автомобиля, сделанные во время испытаний на полигоне Колмис за Полярным кругом. Тестовая площадка находится рядом с шведским городом Арьеплог (Arjeplog).

Инженеры проверили работу климат-контроля, поведение силовой установки и сцепление с дорогой при низких температурах.

Судя по снимкам, серийная версия сохранила общий силуэт концепта Geely Galaxy Cruiser. При этом появились изменения. На крыше установили один датчик LiDAR, передний и задний бамперы получили другую форму, а система датчиков движения стала более сложной.

Внешние признаки внедорожника остались прежними: высокий дорожный просвет, расширенные колесные арки и задняя дверь с закрепленным на ней запасным колесом.

Технические характеристики пока не раскрыты. Ранее сообщалось, что модель может получить подключаемую гибридную систему. Предположительно, речь идет о силовой установке, похожей на ту, что используется в полноприводной версии Geely Galaxy M9: 1,5-литровый двигатель, три электромотора и суммарная мощность до 640 кВт (848 л.с.) с батареей на 41,5 кВт⋅ч.

По информации производителя, Galaxy Cruiser способен пересекать небольшие водоемы со скоростью до 8,5 км/ч. Кроме того, ожидается система помощи водителю G-Pilot H7 с более чем 30 датчиками и процессором Nvidia Drive Thor, который обеспечивает вычислительную мощность 700 TOPS.

Публичную премьеру внедорожника планируют провести на Пекинском автосалоне в конце апреля.