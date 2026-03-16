25 ноября 2024 года детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo поймали сигнал от столкновения двух чёрных дыр. Событие получило индекс S241125n. Расстояние до источника — около 13,6 миллиарда световых лет. Такие регистрации происходят регулярно: с 2015 года набралось уже несколько десятков подобных. Обычно после гравитационного сигнала от слияния чёрных дыр не происходит ничего — ни вспышки, ни свечения. Чёрным дырам нечем светить.

Но через 11 секунд орбитальный телескоп Swift зафиксировал короткую вспышку гамма-излучения из того же участка неба. А ещё через сутки китайский рентгеновский телескоп «Эйнштейн Проб» нашёл там же рентгеновский источник, который затем независимо подтвердил Swift.

Три сигнала из одной точки, выстроившиеся по времени. Группа исследователей из Китая, Италии и Японии во главе с Шу-Жуй Чжаном проанализировала это совпадение и предложила объяснение. Статья вышла в The Astrophysical Journal в феврале 2026 года.

Их вывод: слияние произошло не в пустоте, а внутри гигантского газового диска, окружающего сверхмассивную чёрную дыру в центре далёкой галактики. Именно газ позволил «немому» столкновению произвести мощную вспышку.

Почему чёрные дыры не должны «вспыхивать»

Гамма-всплески — это кратковременные выбросы жёсткого излучения, одни из самых мощных событий во Вселенной. Короткие всплески, длящиеся менее двух секунд, возникают при столкновениях, в которых участвует хотя бы одна нейтронная звезда. У нейтронной звезды есть вещество — сверхплотная материя, которая при столкновении разрушается, разбрасывается и формирует раскалённый диск. Из этого диска выстреливается узкий пучок плазмы, движущийся почти со скоростью света. Он и порождает наблюдаемый всплеск.

У чёрных дыр вещества нет. Когда две чёрные дыры сливаются в вакууме, их горизонты событий объединяются, результирующий объект какое-то время вибрирует, испуская затухающие гравитационные волны, — и всё заканчивается. Никакого излучения. Это следствие общей теории относительности: у чёрной дыры нет поверхности, нечему разлетаться и светиться.

Поэтому любой электромагнитный сигнал, совпадающий со слиянием двух чёрных дыр, вызывает скепсис. Были и ранее кандидаты на такое совпадение — при первом в истории гравитационно-волновом событии GW150914 в 2015 году, при тяжёлом слиянии GW190521 в 2019-м, — но ни в одном случае связь не была убедительно доказана.

S241125n отличается тем, что совпали сразу три сигнала: гравитационные волны, гамма-всплеск и рентгеновское послесвечение. Вероятность случайного тройного совпадения авторы оценивают в 3,7%. Это не уровень открытия, но основание для серьёзного теоретического анализа.

Место действия: газовый диск вокруг сверхмассивной чёрной дыры

Ключ к объяснению — место, где произошло слияние.

В центрах многих галактик находятся сверхмассивные чёрные дыры — объекты с массами от миллионов до миллиардов масс Солнца. Некоторые из них активно поглощают окружающий газ. Этот газ не падает прямо, а закручивается в огромный вращающийся диск, разогретый до миллионов градусов. Галактики с такими дисками называются активными, а их ядра — активными галактическими ядрами (AGN).

Газ в этих дисках чрезвычайно плотный. Настолько, что в нём могут рождаться звёзды, а когда эти звёзды заканчивают жизнь — формироваться чёрные дыры обычных, звёздных масс. Трение о газ заставляет эти чёрные дыры мигрировать, сталкиваться, образовывать пары. AGN-диск — это среда, которая активно сводит чёрные дыры друг с другом.

Модель Чжана и коллег описывает следующую цепочку:

Две чёрные дыры звёздных масс формируют пару внутри диска. Они постепенно сближаются и сливаются. Гравитационные волны при этом излучаются асимметрично, и продукт слияния — чёрная дыра массой около 150 солнечных — получает мощный импульс отдачи. Она начинает двигаться сквозь газ диска на высокой скорости.

Это движение резко увеличивает скорость захвата газа. Чёрная дыра начинает поглощать вещество гораздо быстрее обычного — в десятки раз выше теоретического предела, при котором давление излучения должно было бы остановить падение газа. Вокруг неё формируется собственный миниатюрный диск, накапливаются магнитные поля. Вращение чёрной дыры, усиленное в момент слияния, запускает механизм выброса плазмы: энергия вращения преобразуется в узкую струю, движущуюся с околосветовой скоростью.

Эта струя врезается в газ AGN-диска. Возникает ударная волна, которая движется к поверхности диска. Пока она находится в глубине, плотность газа слишком высока: излучение не может вырваться наружу. Но когда волна достигает верхних, разреженных слоёв, свет вырывается. Наблюдатель видит это как гамма-всплеск.

Карта неба с областью локализации гравитационно-волнового события S241125n. Цветовая шкала отражает вероятность расположения источника гравитационных волн. Белый контур ограничивает область, в которой источник находится с вероятностью 90%. Синий крест на врезке — положение кандидата в электромагнитный сигнал (гамма-всплеск и рентгеновский источник). Зелёная кривая — плоскость Млечного Пути. Источник: Zhang et al., The Astrophysical Journal, 2026

Ценность работы в том, что она объясняет не один, а сразу четыре наблюдательных результата в рамках единого сценария.

Задержка в 11 секунд. Гамма-всплеск наступил не одновременно с гравитационным сигналом, а с задержкой в 11,264 секунды. Это время, которое понадобилось ударной волне, чтобы пройти сквозь толщу газового диска и вырваться на поверхность. Из этой задержки авторы вычислили толщину диска в месте слияния — около 57 миллиардов километров. Полученные параметры соответствуют стандартным моделям AGN-дисков при разумных предположениях о массе центральной чёрной дыры и расстоянии от неё до места слияния.

Необычно мягкий спектр вспышки. Спектр гамма-всплеска оказался заметно мягче, чем у типичных коротких всплесков: в нём преобладали фотоны с меньшей энергией. Обычно это указывает на нестандартный механизм излучения. В модели AGN-диска такой спектр возникает естественно: излучение, прошедшее через плотный газ, частично термализуется — приобретает характеристики теплового свечения. Тепловое излучение на высоких энергиях спадает круче, чем нетепловое, что и наблюдается в данном случае.

Необычно жёсткий рентгеновский спектр послесвечения. Рентгеновское излучение, зафиксированное «Эйнштейн Пробом» через сутки, показало обратную картину: спектр был значительно жёстче обычного. Мягкие рентгеновские фотоны отсутствовали. Это прямое следствие поглощения: плотный газ AGN-диска эффективно задерживает фотоны с энергиями ниже 1–2 килоэлектронвольт, пропуская только более жёсткие. Авторы промоделировали этот эффект и показали, что при характерных для AGN-дисков плотностях наблюдаемое ужесточение спектра воспроизводится количественно.

Отсутствие оптического свечения. Более десяти телескопов по всему миру искали оптическое послесвечение, и не нашёл никто. Для обычного гамма-всплеска на таком расстоянии это было бы странно. Но пыль в AGN-дисках поглощает видимый свет с огромной эффективностью. По расчётам авторов, оптическое излучение ослабляется на 5–50 звёздных величин — то есть в сотни и тысячи раз. При таком поглощении обнаружить послесвечение могут только инфракрасные инструменты, в первую очередь космический телескоп Джеймс Уэбб. Но к S241125n его не навели вовремя.

Почему не нашли галактику

Ещё одна потенциальная проблема — отсутствие галактики-хозяина в каталогах крупных обзоров неба. На первый взгляд это подрывает доверие: если мы не видим галактику, откуда уверенность, что событие произошло именно там?

Авторы показывают, что ничего удивительного здесь нет. На расстоянии, соответствующем красному смещению 0,73, даже обычная галактика окажется на пределе или за пределом чувствительности большинства обзоров. Галактика скромных размеров будет ещё слабее. Если добавить поглощение пылью — а для AGN оно может быть значительным — видимая яркость падает ещё на одну-две звёздных величины.

Статистика это подтверждает. Среди почти сотни коротких гамма-всплесков с известными галактиками-хозяевами от пятой части до трети оказались бы невидимы для существующих обзоров, если перенести их на расстояние S241125n.

Рентгеновское послесвечение S241125n (красная точка) по данным телескопа «Эйнштейн Проб» в диапазоне 0,5–10 кэВ. Для сравнения показаны данные Swift-XRT: 217 длинных гамма-всплесков (серым) и 31 короткий гамма-всплеск (чёрным) в диапазоне 0,3–10 кэВ. Закрашенные области соответствуют 90%-му доверительному интервалу. Светимость S241125n попадает в область, характерную для коротких гамма-всплесков. Время приведено к системе покоя источника. Источник: Zhang et al., The Astrophysical Journal, 2026

Масса и происхождение

Масса объекта, образовавшегося в результате слияния, — около 150 масс Солнца. Это необычно много. Существует диапазон масс — приблизительно от 60 до 130 солнечных, — в котором чёрные дыры не могут образоваться при гибели одиночных звёзд. Причина в том, что звёзды соответствующей массы взрываются целиком, не оставляя компактного остатка. Если чёрная дыра всё же имеет массу в этом «запрещённом» диапазоне или выше него, она, скорее всего, сама является продуктом предыдущих слияний. А многократные слияния возможны только в среде, где чёрные дыры часто встречаются и взаимодействуют, — то есть в плотных звёздных скоплениях или в аккреционных дисках AGN.

Высокая масса S241125n, таким образом, не просто количественная характеристика, а косвенное указание на среду, в которой произошло событие.

Как это проверить

Модель не остаётся умозрительной — она даёт конкретные предсказания.

Первое: форма орбиты перед слиянием. Если двойная чёрная дыра формировалась в газовом диске, её орбита должна сохранять некоторую вытянутость (эксцентриситет). В вакууме эта вытянутость исчезает задолго до слияния, но газовое окружение этому мешает. Степень вытянутости можно в принципе извлечь из детальной формы гравитационного сигнала. Когда будут опубликованы полные данные текущего наблюдательного прогона LIGO/Virgo/KAGRA (O4), такой анализ станет возможным.

Второе: инфракрасное послесвечение. Пыль AGN-диска поглощает видимый свет, но пропускает инфракрасный. Телескоп Джеймса Уэбба с его инфракрасными камерами способен зарегистрировать послесвечение даже при сильном поглощении. По оценкам авторов, оно оставалось бы доступным для наблюдений в течение нескольких месяцев после события. Для S241125n окно упущено, но при следующем аналогичном событии быстрое наведение JWST может стать решающим.

Третье: поиск галактики с активным ядром в области локализации. Глубокие инфракрасные снимки могут выявить галактику-хозяина и определить, содержит ли она активное ядро. Совпадение красного смещения галактики с параметрами гравитационного сигнала стало бы сильным независимым аргументом.

Что это меняет

Подтверждение связи между S241125n и гамма-всплеском затронет несколько областей астрофизики.

Оно покажет, что аккреционные диски AGN действительно работают как фабрики по производству слияний чёрных дыр. Этот механизм обсуждается теоретически более десяти лет, но до сих пор не имеет прямых наблюдательных подтверждений.

Оно создаст новый тип астрономических источников, от которых одновременно приходят и гравитационные волны, и электромагнитное излучение. Для каждого такого источника расстояние измеряется по гравитационному сигналу, а скорость удаления — по электромагнитному спектру. Это позволяет уточнять параметры расширения Вселенной способом, не зависящим от традиционных методов.

Наконец, характеристики электромагнитного сигнала — его спектр, степень поглощения, задержка — несут информацию о среде, через которую он прошёл. Фактически каждый такой всплеск становится зондом, измеряющим свойства газа вблизи сверхмассивных чёрных дыр. Эта область остаётся одной из наименее изученных в астрофизике.

Влияние поглощения в рентгеновском диапазоне на спектр с начальным фотонным индексом 2, излучённый на красном смещении z = 0,73. Чёрная линия — исходный спектр с полным потоком 2,20 × 10⁻¹³ эрг·см⁻²·с⁻¹ в диапазоне 0,1–10 кэВ. Цветные линии — тот же спектр после поглощения при различных столбцовых плотностях водорода (N_H) от 10²¹ до 10²⁵ см⁻². С ростом N_H граница поглощения сдвигается к более высоким энергиям, а наблюдаемый спектр становится жёстче. При N_H = 10²³ см⁻² до наблюдателя доходит 75,5% исходного потока, при N_H = 10²⁴ см⁻² — лишь 40%. Источник: Zhang et al., The Astrophysical Journal, 2026

Уровень неопределённости

Авторы явно обозначают границы достоверности. Вероятность случайного совпадения трёх сигналов — 3,7%. Красное смещение гамма-всплеска не подтверждено спектроскопически. Галактика-хозяин не найдена. Область локализации велика.

Однако четыре наблюдательных аномалии — мягкий гамма-спектр, жёсткий рентгеновский спектр, отсутствие оптики, задержка гамма-всплеска — находят единое объяснение в рамках одной модели с физически разумными параметрами. Каждый из этих фактов по отдельности мог бы иметь иную причину. Их совокупность указывает в одном направлении.

Если при следующем слиянии массивных чёрных дыр повторится тот же набор признаков — мягкий гамма-всплеск с задержкой, жёсткое рентгеновское послесвечение, молчание в оптике, — то S241125n из вероятного совпадения превратится в первого представителя нового класса астрофизических событий. Для этого нужно одно: быть готовым к следующему сигналу и среагировать на него вовремя.