Пригород Глазго когда-то был местом обороны римского гарнизона

Во время археологических исследований перед строительством трёх смежных садов в пригороде Глазго в Шотландии было сделано открытие. Специалисты нашли линейную каменную структуру с чётко очерченными краями.

Этой структурой оказался фундамент дёрнового вала, который представляет собой характерную черту римского пограничного строительства. Были проведены дальнейшие исследования, в рамках которых нашли параллельный ров с хорошо сохранившимися органическими материалами, в том числе фрагментами древесины. Речь может идти о части оборонительной системы вал Антонина.

Изображение: ancient-origins.net

Важной деталью в данном случае может быть ориентация остатков форта. Каменное основание и идущий параллельно ему ров располагаются перпендикулярно к линии стены, которая проходит через данную часть пригорода. Из этого был сделан вывод о том, что сооружение не является составной частью основной стены, а является пристроенным оборонительным форпостом. Радиоуглеродный анализ древесины указал на период от 127 до 247 года н. э. На эти же годы указывают два фрагмента римской керамики, которые нашли под каменным основанием.

Изображение: GUARD Archaeology Ltd

Вал Антонина представлял собой внушительное сооружение, которое примерно в 142 году н. э. возвели по приказу римского императора Антонина Пия. Его протяжённость достигала 60 км в самой узкой части Шотландии. По большей части это был вал из дёрна на каменном фундаменте.

Изображение: James Allan / CC BY-SA 2.0

Найденный форт располагался на возвышенности, давая гарнизону возможность видеть окружающую местность. Скорее всего, форт был частью сложной сети оборонительных сооружений. Окружающий ландшафт в те времена должен был представлять собой открытые пастбища с участками частично расчищенного леса.