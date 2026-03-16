Причина в мировом росте цен на сырье из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Цены на ключевой сорт экспортной российской нефти, который поставляется в Индию, достигли рекордного уровня после того, как Штаты расширили действие "разрешения", позволяющего странам мира приобретать сырьё из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтяной танкер. Фото: Lars Klemmer / dpa / Global Look Press

Согласно данным Argus Media, в последний рабочий день прошлой недели цена на нефть марки Uralas на западном побережье Индии достигла отметки 98,93 доллара за баррель. Эта цена, которая также включает в себя стоимость транспортировки, является самой высокой после того, как Россия перенаправила экспорт сырья в Индию в начале 2022 года.

Резкий скачок стоимости произошел на фоне повышения мировых цен на нефть в условиях продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. В пятницу скидка на российскую нефть, которая доставляется в порты Индии, составила уже всего 4,80 доллара за баррель по отношению к мировой эталонной марке Brent. Это самый низкий размер дисконта более чем за четыре месяца.

Ранее минфин США выпустил второе разрешение, позволяющее покупателям принимать грузы российского сырья, уже находящиеся в море. Разрешение расширило временное исключение, предоставленное перед этим одной только Индии, на любое государство мира. Такой шаг администрации Трампа связан со стремлением ослабить ценовое давление на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

После выхода разрешения Вашингтона, индийские нефтеперерабатывающие компании, включая Indian Oil и Reliance Industries, закупили около 30 миллионов баррелей неоплаченной нефти из России, поставляемой танкерами.

Согласно информации Argus Media, в последний рабочий день прошлой недели средняя стоимость нефти марки Urals в российских портах на западе страны составила 73,73 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с середины лета 2024 года.