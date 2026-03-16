Приступая к написанию очередной статьи на тему «хотел купить, но передумал», я уже предвижу появление комментариев в духе: «Zystax – нищеброд, никогда ничего не покупает, только пишет статьи про то, что хочет купить». Насчет того, что я ничего не покупаю из комплектующих и периферии для ПК, не соглашусь, только за последние полгода в ПК были куплены еще один SSD объемом 1 ТБ, материнская плата MSI B550-A PRO, третья по счету мышка Logitech G102, причем одну из трех я уже «ушатал» за несколько лет, вторая лежит про запас, а третьей пользуюсь.

Так как привык я к этим мышкам настолько, что они стали для меня продолжением руки, и, если они исчезнут из продажи, для меня это будет катастрофа. Так как к новым мышкам я привыкаю не просто с трудом, а даже через боль в суставах пальцев и запястья. Хотя, если говорить начистоту, Logitech G102 — это практически копия старой доброй Logitech Optical Wheel Mouse M-BT58, которую я купил еще в 2003 году за немалые по тем временам 400 рублей, только с новой электронной начинкой.

Купил я еще и новую клавиатуру Logitech K270, тоже третью по счету, хотя пара таких же все еще в рабочем состоянии. Просто при написании текстов в таком количестве, как у меня, клавиатура очень важна и как только появляются признаки износа, на которые при использовании «клавы» в игровом ПК я бы не обратил внимания, я меняю ее на новую.

Что еще было куплено в ПК за эти полгода? Неплохой новый корпус Ocypus Gamma C70, еще один, уже второй по счету блок питания Deepcool PF450, кулер ID-COOLING SE-903-SD, а уж всякую «мелочёвку» со стоимостью в районе 500 рублей я уже и не подсчитываю — кабели HDMI, разные переходники, вентиляторы, реобасы и разветвители для них, термопаста и прочее.

Компьютеров у меня дома несколько, и расходников для них требуется всё больше и больше. Итого только за полгода около 35000 рублей ушло только на материнскую плату, а еще на периферию, расходники, новый корпус и БП, которые уже были куплены скорее для комфорта и про запас, а не из-за острой необходимости. Таким образом, обвинения некоторых комментаторов в «нищебродстве» не совсем верны, живу я, конечно, не очень богато, но заработки на Overclockers.ru позволяют без проблем покупать «железо» и периферию для ПК тогда, когда это становится необходимым.

И слово «необходимо» здесь очень важно. Ведь часто мы покупаем новое «железо» или даже новый игровой ПК целиком не потому, что старый вышел из строя и возникла острая необходимость, а просто потому, что хочется. И я частенько встречаю в интернете, на форумах и в соцсетях геймеров, которые меняют вполне неплохие игровые ПК на новые только потому, что им «хочется», хотя зачастую их не назовешь теми людьми, которые могут без проблем отдать 150000 рублей за компьютер и их семейный бюджет даже не заметит этого.

При этом иногда и в игры они играют нечасто, и вот это «захотелось» дало им только то, что счетчик FPS в некоторых новых AAA-играх теперь будет показывать не цифру 60 на средне-высоких настройках графики, а цифру 70 на высоких настройках графики. Без сравнения скриншотов «под лупой» в динамике игрового процесса разницу на глаз даже и не заметишь, а вот то, что карман опустел почти на сотню тысяч рублей, даже если старый ПК будет продан на «Авито», не заметить невозможно.

У маркетологов в ходу есть фраза – «чтобы покупатели что-то захотели купить, им нужно это показать». И нам, компьютерным энтузиастам, оверклокерам и геймерам, новые «железки» показывают постоянно. Если бы мы смотрели только на реальную производительность ПК, игнорируя тот огромный поток информации, что генерируют маркетологи, продажи новых процессоров, видеокарт и SSD обрушились бы, и индустрия зашла бы в тупик.

Вот и я, по роду деятельности будучи вынужден читать ВСЕ обзоры ВСЕГО нового компьютерного «железа», попадаю в эту ловушку под названием «хочется», и мне прямо невтерпеж начинает хотеться купить новый процессор или видеокарту. Тут и практичность иногда начинает подсказывать на ухо: «Купи, купи, пока старое «железо» можно продать хоть за какие-то деньги». И начитавшись обзоров новинок и отзывов владельцев на форумах, я частенько уже готов прямо сейчас идти в магазин и купить новый ПК.

Тем более что мой старичок на базе процессора Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3060 переживает уже даже не знаю какой по счету локальный апгрейд. И если процессору и видеокарте в нем уже четыре года, то 32 ГБ ОЗУ CRUCIAL Ballistix Sport LT AES отработали уже шесть лет, блок питания Chieftronic GPU-750FC — пять лет, а корпусу Fractal Design Define R4, кулеру Zalman 10X Performa и некоторым жестким дискам и вовсе уже больше десяти лет.

Одним словом, это уже довольно средненький, если не сказать слабый по производительности в играх ПК, который требует скидывать настройки качества графики в новых играх на средние и включать DLSS. Даже запустив вчера «Ведьмак 3: Дикая Охота» с высокими настройками графики и минимальным уровнем трассировки лучей, мне пришлось включить DLSS в режиме качества, чтобы получить FPS хотя бы в районе 50-60-ти. И учитывая, что этой игре уже 11 лет, даже с наличием в ней трассированной графики, совсем не радует, что GeForce RTX 3060 так быстро перестала быть актуальной.

Как-то незаметно эта модель превратилась из крепкого «середнячка» в самую настоящую игровую «затычку», которая сегодня уступает даже бюджетной видеокарте GeForce RTX 5050, не говоря уже о GeForce RTX 5060. 12 ГБ видеопамяти ей так и не пригодились, конечно, хорошо, что они есть, но в новых играх уже приходится понижать качество графики. А особенно — главные пожиратели FPS: тени, качество освещения и разрешение текстур, и в таком режиме объем потребляемой видеопамяти резко снижается и не дотягивает даже до 8 ГБ.

Обычно я отдавал старые ПК, которые уже не было смысла апгрейдить, родственникам, вот и на этот раз задумался об этом. Тем более, что зоопарк старых домашних ПК постепенно выходит из строя, уже еле работает мой древний ПК на базе процессора Core i5-3570, и искать для него материнскую плату LGA 1155 на «Авито» — это только зря тратить время и деньги. Несмотря на возраст, за такую материнскую плату в рабочем состоянии придется отдать 20, а то 30 процентов от цены новой, с актуальными разъемами и портами, из магазина и с гарантией, например, бюджетной модели LGA 1700 на чипсете Intel H610.

Дело осложняется еще и тем, что домашние уже не довольны производительностью встроенной графики, а самая мощная «встройка» у меня дома — это Vega 8. Да и видеокарта GeForce GT 1030 в другом ПК тоже недалеко ушла от Vega 8 по производительности. Дома стал нужен нормальный ПК с производительностью, которая позволит играть хотя бы в игры начала 20-х годов на минимальных настройках графики и работать в видеоредакторах, так как мне надоело то и дело освобождать свой ПК для того, чтобы пережать видео с камеры в разумный по объему формат.

А еще меня по-настоящему стали пугать новости про кризис на рынке чипов памяти. Как и предполагалось ранее, он только набирает обороты, и на вторую половину 2026 года нас уже наверняка ждет еще один скачок стоимости оперативной памяти, которая и так стоит запредельно. Геймеры массово переходят на сборки с ОЗУ DDR4, и если цена этого типа памяти пока немного выросла по сравнению с уровнем конца января 2026 года, то после очередного витка подорожания ОЗУ уже будет весьма трудно заставить себя отдать 30 и более тысяч рублей за столь древнюю ОЗУ.

На этом фоне появляются сообщения в СМИ, что в дефиците оказались уже и процессоры Intel для платформы LGA 1700, способные работать с ОЗУ DDR4. А ведь это довольно обширный список: Core i5-12400F, Core i5-13400F, Core i5-13500F, Core i5-14400F, Core i5-12600KF, Core i5-13600KF и Core i5-14600K.

Изображение: Hardware Unboxed

Именно последняя пара процессоров наиболее привлекательна для сборки мощного ПК на базе ОЗУ DDR4. И на фоне сообщений в СМИ, которые прогнозируют завершение кризиса на рынке комплектующих ПК уже не в 2027, а аж в 2028 году, появляется осознание того, что если не собрать новый ПК сейчас, то, возможно, его уже не соберешь по разумной цене в ближайшую пару лет.

Начав прикидывать конфигурацию нового ПК для себя, я присматривался именно к Core i5-14600K, а эти процессоры наиболее подорожали за последнее время. Еще отпугивает чудовищное энергопотребление этого «камня». Конечно, с ОЗУ DDR4 он не так сильно раскочегарится в играх, как с быстрой ОЗУ DDR5, но 90-100 ватт отводить от него придется точно, иначе просто нет смысла делать апгрейд. Чтобы получить максимум производительности от Core i5-14600K по сравнению с Ryzen 5 5600X, «душить» лимитами эту модель очень нецелесообразно.

Но и материнскую плату для него найти всё сложнее, по нормальной цене в продаже доступны уже только модели на чипсете Intel B760 с хиленькой системой питания. Таким образом, со сборкой ПК на Core i5-13600KF, Core i5-14600KF, да и на Core i5-12600KF я уже опоздал. Последняя модель, конечно, будет поэкономичнее, но и разница в производительности с Ryzen 5 5600X уже не такая огромная.

Изображение: Hardware Unboxed

Ну а платформа AM4 и вовсе ничего не может предложить мне для сборки нового ПК. Восьмиядерный Ryzen 7 5700X в играх почти не отличается от моего процессора, а собирать новый ПК без запаса процессорной мощности — очень неразумная идея. Ведь придется покупать и более мощную видеокарту, чтобы FPS вырос хотя бы в два раза по сравнению со старенькой GeForce RTX 3060. А это даст, правда, с большой натяжкой и не во всех играх, GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Более оптимальный выбор — GeForce RTX 5070, которая стоит на 10000-14000 рублей дороже предыдущей модели, но дает на 30-35% большую производительность. Увидеть эти дополнительные FPS можно только на новом мониторе с высокой герцовкой, но опять же, с моим зрением разрешение QHD или 2560x1440 пикселей для меня мелковато, а брать GeForce RTX 5070, чтобы играть на мониторе Full HD — довольно расточительное решение.

Итоги

Одним словом, куда ни кинь — всюду клин, и придется затянуть пояс надолго. С покупкой нового, заметно более мощного ПК, чем мой, я опоздал, а отдать более 130000-150000 рублей, считая стоимость монитора, чтобы получить процессорную производительность без запаса на будущее, слишком расточительно и глупо. В итоге я решил опять отложить покупку нового ПК, а домашним в один из ПК куплю видеокарту GeForce GTX 1660 Ti или GeForce GTX 1660 SUPER, а в другой — GeForce GTX 1650 с «Авито».

Тем более что у меня лежит на полке шестиядерник Ryzen 5 1600 и материнская плата для него — из них получится неплохая связка, которая даже в Cyberpunk 2077 поиграть позволит. Что ж, посижу еще пару лет на своем старичке, а там и новые технологии должны появиться, и производительность при апгрейде вырастет уже не в два раза, а гораздо сильнее. Так что вау-эффект будет обеспечен. А в конце блога, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в нем:

