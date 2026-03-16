В базе данных Geekbench появился результат тестирования неизвестного 10-ядерного процессора AMD на платформе Plum, сообщает Wccftech. Ядра процессора с идентификатором 100-000001713-31_N во время тестирования работали на невысокой тактовой частоте 2,0…2,4 ГГц — это инженерный образец.

Источник изображения: Geekbench

Интересная особенность этого чипа — конфигурация кэша. Похоже, что все 10 ядер имеют по 1 МБ кэша 2-го уровня, а кэш 3-го уровня представляет собой единый стек объёмом 32 МБ. Кэш-памяти 3-го уровня в два раза больше, чем в актуальных процессорах Strix и Gorgon Point. В логах Geekbench указано, что это процессор класса Ryzen 9, он работал в сбалансированном режиме, а система была оснащена 32 ГБ оперативной памяти.

В прошлом году AMD начала развёртывание оценочной платформы Plum, которая может быть предназначена для тестирования APU следующего поколения из семейства Medusa Point мощностью 45 Вт.

Семейство Medusa Point может объединить широкий спектр APU с процессорными ядрами Zen 6, интегрированной графикой RDNA 5 и RDNA 3.5, а также нейронными блоками нового поколения.