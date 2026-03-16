Razg0n_blog
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
Потенциал архитектуры Piledriver продолжает раскрываться

Известный отечественный ютубер Maddy MURK решил оценить, на что способен легендарный процессор AMD FX в реалиях 2026 года. В качестве конкретной модели был выбран народный FX-8320E с TDP 95 Вт, который стоил дешевле младших Core i5 ($150-160) и неплохо разгонялся.

Материнской платой в сборке выступила популярная, не самая бюджетная, но и далеко не самая навороченная Gigabyte GA-970A-DS3P, позволяющая осуществить базовый оверклокинг CPU.

Maddy MURK придерживается мнения о том, что FX-8320E в действительности является не 8-ядерным, а 4-ядерным 8-поточным процессором. Блогер ссылается на решение суда в США, по которому AMD выплатила истцам компенсацию в $20 за введение в заблуждение относительно реального числа ядер в FX-8000 / FX-9000.

До момента тестирования каких-то сверхрезультатов от 13-летнего CPU не ожидалось, и для ускорения подсистемы памяти были использованы пара модулей DDR3-2133 Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 суммарным объемом 16 ГБ. Графический ускоритель Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC также очевидно не стал бутылочным горлышком ни в одном бенчмарке.

Первый тест в Cyberpunk 2077 сразу выявил сильную зависимость уровня частоты кадров от включения трассировки лучей. При активации RT даже среднего качества возникает высокая нагрузка на ЦП и уровень FPS падает до 37 FPS, хотя мощности GeForce RTX 3090 достаточно для получения гораздо большего результата. Отключение трассировки в свою очередь мгновенно повышает фреймрейт до 56 FPS.

В реальном игровом процессе можно увидеть примерно 30-40 FPS, а при поездках на автомобиле местами фиксируется снижение до 22-25 FPS, однако это все еще играбельно. В крайнем случае, можно уменьшить процессорозависимые настройки, такие как населенность, разновидность, тени и т. п., и получить стабильные 45-50 к/с.

Недавно вышедший Resident Evil Requiem также демонстрирует более чем приемлемый уровень играбельности. В графически нагруженной начальной сцене наблюдаются 45-55 FPS, а в идущих далее закрытых локациях геймплей становится более плавным с уверенными 60 FPS при не слишком высокой загрузке процессора.

Блогер уточнил, что в данной игре в обязательном порядке необходимо ставить на минимум опции, связанные с освещением, тенями, плотность и населенностью города и прочим, если используется древний CPU. В противном случае на том же FX-8320E фреймрейт просаживается до 15-25 FPS и появляются заметные подвисания.

В The Last Of Us на минимальных настройках также все неплохо, но для устранения подлагиваний желательно включить вертикальную синхронизацию и заблокировать частоту кадров на отметке 30 FPS. Идущие далее Far Cry 6 и God of War пошли с мини-фризами, но относительно играбельно, а вот The Witcher 3, который чувствителен к однопоточной производительности, начал периодически откровенно подтормаживать.

Впрочем, в не менее требовательной к вычислительной мощности одного ядра Counter-Strike 2 блогер получил 50-80 FPS без секундных фризов и кисельного управления. Подобное нельзя сказать про Dota 2, использующую всего 2-3 ядра. В ней при большом скоплении персонажей и появлении на экране множественной анимации может происходить существенная просадка FPS.

В итоге был сделан вывод, что AMD FX-8320E даже в 2026 году остается относительно актуальным не только для офисных и повседневных задач, но и для запуска большого массива игр на низких и средних настройках с 30-40 FPS.

Разумеется, собирать на нем ПК с нуля не имеет смысла, и лучше взять как минимум более актуальный Core i3-10100F. Тем не менее, успешный запуск Resident Evil Requiem, без сомнений, заслуживает похвалы.

#процессор #amd fx
Источник: youtube.com
1
Показать комментарии (1)
