Складной смартфон Motorola Razr 70 появился в базе сертификации TENAA вместе с изображениями устройства. Дополнительная запись в каталоге 3C раскрыла параметры быстрой зарядки.

В базе данных TENAA появились живые фото будущей раскладушки Motorola. Снимки подтверждают: компания не стала экспериментировать с дизайном. На задней панели все та же горизонтальная двойная камера и большой вспомогательный экран. Сканер отпечатков, как и раньше, встроили в боковую кнопку питания на правом торце.

Устройство с номером модели XT2657-2 также получило одобрение на платформе сертификации 3C. Согласно документам, смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Этот показатель совпадает с характеристиками модели Razr 60, выпущенной годом ранее.

Ранее в базе TENAA публиковались сведения о технических характеристиках. Согласно этим данным, аппарат может получить восьмиядерный процессор с частотой 2,75 ГГц, оперативную память от 8 до 18 ГБ и накопитель объемом до 1 ТБ. Емкость двухъячеечной батареи составляет 4275 мАч. Продажи в Китае, предположительно, начнутся в апреле.