Компанию новинке составит более доступный по цене смартфон Enjoy 90 Plus с аккумулятором ёмкостью 6620 мАч

Китайский гигант Huawei одним из первых начал эксперименты с кремний-углеродными батареями, но, в отличие от Honor, Realme и других конкурентов, особо крупных аккумуляторов в своих смартфонах до сих пор почти не использовал.

Ситуацию должен изменить относительно недорогой Huawei Enjoy 90 Pro Max, старт продаж которого намечен на 23 марта. В этот же день должны быть раскрыты и полные характеристики гаджета.

Для моделей серии Enjoy компания обычно не устраивает громких презентаций. После запуска в Китае они нередко выходят на глобальный рынок, включая Россию, но уже под названиями моделей линейки Huawei Nova.

Huawei Enjoy 90 Pro Max (слева) и Enjoy 90 Plus



Портал Huawei Central, ссылаясь на инсайдера BaldPanda, сообщает, что главная изюминка Enjoy 90 Pro Max – кремний-углеродная батарея ёмкостью 8 500 мАч. Это рекорд для смартфонов Huawei. Прежний рекорд принадлежал смартфону Enjoy 60X (он же Nova Y91 и Nova 14i), оснащённому аккумулятором ёмкостью 7 000 мАч.

Причём в Enjoy 60X использовалась классическая батарея без кремния, из-за чего габариты девайса были весьма крупными. Новый Enjoy 90 Pro Max должен получить именно кремний-углеродный источник питания, что наверняка позволит ему быть компактнее прошлого рекордсмена.

Среди остальных характеристик – дисплей LTPS OLED с диагональю 6,84" и разрешением QHD. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти, а также варианты со 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти.

В качестве процессора инсайдер упоминает Kirin 8000 или 8020. Причём обратите внимание: несмотря на минимальную разницу в номере версии, Kirin 8020 показывает в тесте AnTuTu 10 двукратное превосходство по производительности над Kirin 8000, набирая около 1,3 млн баллов вместо 600 тысяч.

Huawei Enjoy 90 Pro Max и Enjoy 90 Plus



Примечательно, что в один день с запуском Enjoy 90 Pro Max состоится анонс и более простого по характеристикам смартфона этой же серии – Enjoy 90 Plus. Гаджет получит заметно иной дизайн и батарею ёмкостью около 6 620 мАч.

По данным портала ITHome, а также инсайдера Myplace Myworld, именно Enjoy 90 Plus может получить процессор Kirin 8000, в то время как версии Pro Max достанется Kirin 8020A. При этом оба смартфона оснастят фирменными камерами Huawei с цветовым фильтром RYYB, что улучшает захват света.