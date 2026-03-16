This_is_the_way
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
Исследователи из Австралии разработали метод скрытой передачи данных, который маскирует сигнал под обычный тепловой фон. Сообщения передаются с помощью терморадиационных диодов, создающих участки чуть темнее или ярче окружающего инфракрасного излучения. Снаружи это выглядит как естественный шум.

Австралийские физики из Университета Нового Южного Уэльса нашли способ прятать информацию в тепловом излучении. Они используют явление, которое называют «отрицательным светом» («negative light»). Вместо того чтобы делать тепловую картинку ярче в нужных точках, они делают ее чуть темнее фона. Это незаметно для обычных тепловизоров.

Устройство работает на терморадиационных диодах. Их разрабатывали для совсем другой цели, а именно - получения энергии ночью. Оказалось, что те же диоды могут создавать управляемые тепловые пятна. Если менять их яркость с определенной частотой, можно передавать данные.

Пока скорость небольшая, и составляет всего около 100 килобит в секунду. Этого хватит для передачи простого текста, но недостаточно для видео. Учёные уверены, что это не предел. Если заменить материал диодов на графен, скорость вырастет до сотен гигабит.

Главное преимущество метода в его скрытности. Сигнал не зашифрован в привычном смысле. Его вообще нельзя обнаружить, если не знать, что искать. Передатчик и приёмник должны быть настроены друг на друга. Посторонний наблюдатель видит только обычный тепловой шум.

Терморадиационный диод. Источник изображения: https://www.livescience.com/

Технология может пригодиться там, где важна секретность передачи. Например, в оборонной сфере, финансах или медицине. Любую информацию можно дополнительно зашифровать, но главная защита - это отсутствие видимого сигнала.

Авторы считают, что коммерческое применение возможно уже через несколько лет. Для этого нужно довести скорость до мегабит в секунду и сделать устройство компактным. Работа опубликована в журнале Light: Science & Applications.

#австралия #шифрование #передача данных #сигнал #южный уэльс #light: science &amp; applications #скрытность #терморадиоционный диод
Источник: livescience.com
