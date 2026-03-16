Это первая звуковая карта на базе PCIe от Creative за последние пять лет

Компания Creative представила новую внутреннюю звуковую карту с интерфейсом PCle - Sound Blaster Audigy FX Pro. Карта сегодня поступила в продажу по цене 79,99 долларов США и позиционируется производителем в качестве топовой модели в текущей линейке Audigy FX.

Выпуск примечателен тем, что Creative не выпускала новые карты Audigy для PCle с момента анонса Sound Blaster Audigy Fx V2 5 октября 2021 года. Это означает, что новая FX Pro выходит почти через четыре с половиной года, хотя Creative продолжала продавать старые модели, такие как Audigy Fx, Audigy Rx и Audigy Fx V2.

По сравнению с Audigy Fx V2, новая модель расширяет поддержку воспроизведения с 24-битного / 192 кГц и 5.1-канального звука до 32-битного / 384 кГц и дискретного 7.1-канального объемного звука. Creative также заявляет о соотношении сигнал/шум до 120 дБ, встроенном усилителе для наушников и поддержке нового программного обеспечения Creative Nexus, дебютирующим с этой картой как унифицированное приложение для управления звуком.

Audigy FX Pro использует низкопрофильную конструкцию PCIe и поставляется с кронштейном половинной высоты, поэтому она должна подходить как для компактных настольных систем, так и для стандартных корпусов. Creative заявляет, что карта разработана для пользователей, которым нужен более мощный выход на наушники, поддержка многоканальных акустических систем и больше возможностей управления программным обеспечением без перехода на внешние звуковые устройства или более дорогое аудиооборудование.