goldas
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Это первая звуковая карта на базе PCIe от Creative за последние пять лет

Компания Creative представила новую внутреннюю звуковую карту с интерфейсом PCle - Sound Blaster Audigy FX Pro. Карта сегодня поступила в продажу по цене 79,99 долларов США и позиционируется производителем в качестве топовой модели в текущей линейке Audigy FX.

Источник: Creative

Выпуск примечателен тем, что Creative не выпускала новые карты Audigy для PCle с момента анонса Sound Blaster Audigy Fx V2 5 октября 2021 года. Это означает, что новая FX Pro выходит почти через четыре с половиной года, хотя Creative продолжала продавать старые модели, такие как Audigy Fx, Audigy Rx и Audigy Fx V2.

По сравнению с Audigy Fx V2, новая модель расширяет поддержку воспроизведения с 24-битного / 192 кГц и 5.1-канального звука до 32-битного / 384 кГц и дискретного 7.1-канального объемного звука. Creative также заявляет о соотношении сигнал/шум до 120 дБ, встроенном усилителе для наушников и поддержке нового программного обеспечения Creative Nexus, дебютирующим с этой картой как унифицированное приложение для управления звуком.

Источник: Creative

Audigy FX Pro использует низкопрофильную конструкцию PCIe и поставляется с кронштейном половинной высоты, поэтому она должна подходить как для компактных настольных систем, так и для стандартных корпусов. Creative заявляет, что карта разработана для пользователей, которым нужен более мощный выход на наушники, поддержка многоканальных акустических систем и больше возможностей управления программным обеспечением без перехода на внешние звуковые устройства или более дорогое аудиооборудование.

#pcie #creative #звуковая карта #creative sound blaster #audigy fx #sound blaster audigy fx pro #звуковые карты
Источник: videocardz.com
