Что вполне естественно, ведь от рекордных показателей «онлайна» осталась лишь малая толика.

Как и у любого многопользовательского шутера, да и у любой игры в целом, у Battlefield 6 пик популярности пришёлся буквально на первые дни—недели после релиза. К сегодняшнему дню «онлайн» нового шутера от Battlefield Studios снизился более чем на 92%, и такое положение дел ни разработчиков, ни, конечно же, издателя в лице Electronic Arts не устраивает. Поэтому в следующий вторник, 17 марта, в Battlefield 6 пройдёт новая акция «Бесплатная неделя».

Источник изображения: Battlefield Studios / Electronic Arts.

Поиграть без вложений средств, используя эту возможность как своеобразную демоверсию игры, можно будет с указанного дня и вплоть до 24 марта. На ПК доступ к Battlefield 6 будет бесплатным безо всяких «но», а вот на PlayStation 5 и Xbox Series многопользовательская функциональность требует наличия платной подписки PlayStation Plus и Xbox Game Pass соответственно.

Что до контента, то в рамках бесплатной недели игрокам предоставят возможность опробовать шесть режимов (Conquest, Escalation, Breakthrough, Squad Deathmatch, Team Deathmatch и Domination) и четыре поля боя — Mirak Valley, Hagental Base, Contaminated и Eastwood. Напомним, что в Battlefield 6 нет официальной русской локализации, поэтому названия карт и режимов в данном материале указаны в их оригинальном виде.