Одной из наиболее удачных линеек полноразмерных наушников Creative стала Zen Hybrid Pro. В нее входят три модели: Zen Hybrid Pro для прослушивания треков, Zen Hybrid Pro Classic для гейминга и музыки, а также Zen Hybrid Pro SXFI с поддержкой виртуального звука, который добавляет эффект погружения. Я искал вариант, чтобы можно было и дома играть за компьютером, и на улице слушать музыку, поэтому выбрал Zen Hybrid Pro Classic.

Складные наушники оснащены механическим управлением, а спокойная RGB-подсветка удачно дополняет дизайн. Поддерживаются Bluetooth 5.3 и кодеки LC3/LC3+ практически без рассинхронизации. Модель комплектуется съемным выносным микрофоном, а еще четыре отвечают за интеллектуальное шумоподавление (до 35 дБ), режим прозрачности и подавление окружающих звуков при звонках. В плане же автономности перед нами настоящий рекордсмен – 120 часов от одной зарядки. Цена за подобные характеристики также вполне адекватная.

Технические характеристики

Форм-фактор: полноразмерные накладные беспроводные

Материалы: матовый пластик, металл, искусственная кожа, ткань

Излучатели: 40 мм с титановым покрытием, 20 – 20 000 Гц

Общее число микрофонов: 4+1 всенаправленные или 1 выносной направленный

Управление: механическое

Интерфейсы: Bluetooth 5.3, передатчик BT-L3

Кодеки: SBC, AAC, LC3, LC3+

Задержка: 20 мс

Приложение: Creative App для ПК, Android и iOS

Влагозащита: нет

Дополнительно: RGB-подсветка

Шумоизоляция: ANC, Ambient Mode

Время автономной работы: 120 ч (без ANC) и 95 ч (с ANC), быстрая зарядка по Type-C

Вес: 282 г

Цена: 13 тыс. рублей

Комплектация

Creative изменили подход к упаковке – вместо компактной бело-оранжевой коробочки, Zen Hybrid Pro Classic уложены в большую с черной суперобложкой. Изучив последнюю, можно выявить все отличительные особенности модели. В комплекте идут сами наушники, съемный микрофон, Type-C передатчик BT-L3, провод Type-A на Type-C (только для зарядки) и документация. Чехол, к сожалению, не положили. Модель продается только в черном цвете.

Конструкция

Zen Hybrid Pro Classic – это полноразмерная накладная гарнитура, выполненная из хорошего матового пластика. Двойные металлические шарниры дают возможность чашкам складываться и поворачиваться на угол 90°, а вилки обеспечивают более равномерное прилегание.

Усиленное стальной пластиной оголовье раздвигается на 60 мм. Наушники не только хорошо держатся на любой голове (даже в шапке), но и занимают минимум места при транспортировке. Обилие сочленений не делает гарнитуру хлипкой – ничего не скрипит и не болтается.

При помощи защелок на овальных чашках крепятся объемные амбушюры с эффектом памяти, обернутые в мягкую синтетическую кожу. Верхняя же часть обода обтянута тканью – нечасто можно встретить разные материалы в отделке. На внутренней стороне обода поместили мягкую подушечку, еще две с маркировкой R/L прикрывают динамики.

С внешней стороны чашек расположены тонкие разомкнутые кольца с подсветкой. Иллюминация очень спокойная – в темноте не мешает окружающим, а вот на свету видна не слишком хорошо. Она слегка «оживляет» весьма строгий дизайн гарнитуры.

Кнопки и порты вынесены на ободы обеих чашек. Слева располагаются клавиши переключения треков, плей/паузы и ANC, а также разъем Type-C и индикатор зарядки. Справа установлены слегка углубленная в корпус клавиша включения/сопряжения со светодиодом и роллер для изменения громкости.

Также на правой чашке в углублении под сеточкой размещен встроенный микрофон, а рядом находится порт mini jack для выносного. Чуть выше расположена кнопка для их отключения. Еще четыре микрофона, обеспечивающие работу режимов шумоподавления и прозрачности, поместили как на внешней поверхности чашек, так и внутри них.

При установке выносной микрофон физически перекрывает встроенный. Его длины (12.5 см) вполне достаточно, а гибкая часть хорошо держит форму. На конце «ножки» располагается утолщение с самим микрофоном и красным светодиодом, активирующимся при отключении последнего.

В комплекте также идет миниатюрный (18x15.8x6.5, 2.2 г) адаптер BT-L3, а ведь внутри корпуса уместился не только передатчик, но и целая звуковая карта. Он оснащен коннектором USB Type-C, кнопкой и светодиодным индикатором работы.

282 грамма распределяются на голове равномерно. Прилегание комфортное – излишнего давления наушники не создают, но и при беге не слетают. Усталости не чувствуется даже после нескольких часов в них, но уши могут прилично вспотеть. Материалы хорошо противостоят грязи и износу. Влагозащита не указана, но снег с дождем гарнитура выдерживает легко.

Подключение и управление

Интерфейс Bluetooth 5.3 обеспечивает связь без заиканий на расстоянии до 25 метров. Помимо стандартных кодеков SBC и AAC с рассинхронизацией порядка 180 мс, также поддерживаются LC3 и LC3+ с меньшим энергопотреблением, улучшенным качеством звука и задержкой 100 и 20 мс соответственно. Поскольку последние два поддерживают далеко не все гаджеты, весьма кстати оказался комплектный адаптер BT-L3, совместимый с компьютером, консолями и смартфонами.

С кодеком LC3 (синий диод) адаптер может работать как на один источник, так и обеспечить широкополосную трансляцию на несколько совместимых наушников – переключение режимов осуществляется двойным кликом кнопкой, при этом с LC3+ (белый диод) доступен только один канал. Не очень удобно, что сменить активный кодек можно только через приложение на ПК. Удержание кнопки в течение 2 секунд переводит адаптер в режим сопряжения, а если не отпускать ее 10 секунд, то произойдет возврат к заводским настройкам.

Для включения/отключения наушников необходимо на пару секунд удержать кнопку Power на левой чашке. После активации гарнитура подключается к последнему источнику. Если эту кнопку не отпускать 4 секунды, то Zen Hybrid Pro перейдет в обычный режим сопряжения, а двойной клик переводит в режим поиска широкополосного вещания. При этом поддерживается соединение сразу с парой источников, включая комбинацию из Bluetooth и адаптера. А вот слушать музыку по кабелю не получится – разъем Type-C тут исключительно для зарядки.

Приятно, что производитель отдал предпочтение физическому управлению – так и в перчатках все работает, и по голове стучать не надо. Клавиши пластиковые, с коротким ходом и четким щелчком, а колесико без стопора оказалось гораздо удобнее традиционной качельки. Клавиша плей/паузы не только отвечает за приостановку воспроизведения, но и позволяет ответить/завершить звонок, при этом отклонить входящий вызов с наушников не получится.

Кнопка с микрофоном активирует/деактивирует последний, а удержанием запускает голосового ассистента. Если же не отпускать долго, то произойдет сброс настроек. При входящих и исходящих вызовах микрофон автоматически активируется. Кнопка ANC меняет режимы по кругу – активное шумоподавление, без эффектов и функция прозрачности. Дополнительных опций у кнопок переключения треков нет. Реализация управления мне понравилась, хотя могли бы добавить автоматическую приостановку музыки при снятии гарнитуры и выключение при складывании.

Программное обеспечение

Для раскрытия всего потенциала Zen Hybrid Pro Classic потребуется два приложения. За настройку самих наушников отвечает мобильная утилита Creative App. Здесь можно установить эффективность (по шкале от 1 до 5) функций ANC и Ambient Mode, выбрать пресет или вручную отрегулировать 10-полосный аппаратный эквалайзер, убрать или настроить цвет подсветки, активировать аудио подсказки и отключение при отсутствии соединения, а также обновить микропрограмму. Немаловажно и то, что приложение позволяет узнать уровень энергии с точностью до процента.

Вторая программа для ПК идентична по названию, но не по функциональности. Она позволяет настраивать адаптер BT-L3. Тут можно выбрать, какой кодек использовать – LC3 или LC3+, переключиться в режим широкополосного вещания и управлять подключениями. Также пользователю предоставляются широкие возможности по настройке звучания: наушники или динамики, битрейт и частота дискретизации, объемный звук, Crystalizer, бас, smart volume, dialog+, предусилитель, тембр и 10-полосный эквалайзер.

Опции можно регулировать независимо или выбрать из нескольких десятков пресетов, разработанных под популярные игры. Установки сохраняются на адаптере и будут применяться ко всем подключенным к нему устройствам.

Приложения довольно интуитивны и неплохо русифицированы. Существует еще одна мобильная утилита SXFI App, позволяющая улучшить звучание при помощи картирования головы, однако в России она сейчас не работает.

Звучание

Наушники оснащены 40-мм неодимовыми динамиками с титановым напылением. Их чувствительность 117 дБ, а рабочий диапазон 20 Гц – 20 кГц. Если отключить эквалайзер, то мы имеем практически горизонтальную АЧХ, причем независимо от использования ANC или адаптера BT-L3.

Голубая - Bluetooth, красная - Bluetooth+ANC, зеленая - BT-L3, фиолетовая - BT-L3+ANC

Акустическая сцена присутствует в полном объеме. Обволакивающие басы не слишком глубокие, поэтому не перекрывают другие участки. Средний диапазон напористый и детализированный, хорошо считывается вокал, а инструменты не перемешиваются. Верхний участок явно обрезан, но это делает звук не таким «колючим». С энергичными треками динамики справляются. В целом звучание неплохое, хотя для меня не идеальное – скорее всего, придется «поиграться» эквалайзером, чтобы получать кайф от любой музыки. А вот проблемы с приложением SXFI App расстроили – функция картирования головы Creative всегда положительно сказывалась на звучании. Запас по громкости приличный – редко приходится поднимать ползунок выше 40-50%.

Только за счет своей конструкции и амбушюр Zen Hybrid Pro Classic добротно режут внешний шум, однако функция ANC, использующая четыре микрофона и нейросеть, позволяет остаться наедине с музыкой практически в любом окружении. Производитель заявляет, что окружающий шум глушится на 35 дБ, а эффективность системы улучшается по мере использования. Даже возле оживленной дороги будут слышны лишь гудки автомобилей, гул метро относится куда-то вдаль, а из офиса убираются кондиционеры, кулеры и громкая речь. Режим Ambient Mode, напротив, значительно усиливает окружающие звуки, так что слышишь даже то, что говорят шепотом. Отдельно отмечу, что никакого постороннего шума или искажений при воспроизведении эти функции не вызывают.

Для общения можно использовать встроенный всенаправленный микрофон (100 – 10 000 Гц, -42 дБ), который работает совместно с четырьмя остальными, подавляя окружающие шумы при помощи ИИ – технология Deep Neural Network (DNN). Работает эта штука прямо замечательно – общаться комфортно даже в метро, а «бульканья» практически нет. Съемный направленный микрофон, казалось бы, передает звук получше за счет расположения непосредственно перед ртом, однако с ним не работает DNN, поэтому использовать его лучше только для домашнего гейминга.

Автономность

Zen Hybrid Pro Classic оснащена емкой литий-полимерной батареей на 850 мАч. На громкости 50% без подсветки и ANC можно слушать музыку 120 часов. Такие опции, как активное шумоподавление или иллюминация, снижают автономность примерно на 20% каждая. В выключенном состоянии заряд не расходуется, есть функция автоотключения. Когда энергии остается менее 10%, индикатор начнет мигать красным, и периодически выдаются голосовые предупреждения. Процесс зарядки длится 93 минуты, а по его завершении индикатор становится зеленым. Поддерживается и быстрая зарядка – за 5 минут у розетки можно получить до 6.5 часов прослушивания.

Выводы

Creative Zen Hybrid Pro Classic – полноразмерная гарнитура, которая отлично подходит как для прослушивания музыки, так и гейминга на консолях или ПК. У наушников удобная посадка, а складная конструкция позволяет удобно ее переносить в рюкзаке, не хватает только чехла в комплекте. В наличии есть выносной микрофон, который можно убрать на улице. RGB-подсветка «оживляет» строгий дизайн, не превращая при этом в елку. Управление полностью механическое, для изменения громкости применяется роллер. Bluetooth 5.3 отвечает за универсальное подключение с поддержкой функции мультипоинт, в то время как адаптер BT-L3 обеспечивает минимальную задержку, что крайне важно в играх.

Четыре микрофона вместе с нейросетью обеспечивают отличную работу ANC, Ambient Mode и шумоподавления при звонках. Звучание неплохое, плюс его можно дополнительно улучшить за счет эквалайзера, однако хотелось бы вернуть доступ и к функции картирования. «Вишенкой на торте» является рекордная 120-часовая автономность – одного заряда хватает на целый месяц использования. Цену в 13 000 за все это считаю вполне адекватной.