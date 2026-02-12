Tech4Gamers сообщает, что пользователь Reddit обнаружил рабочие модули DDR4 объемом 64 ГБ в мусорном контейнере. И это не первая его находка.

Tech4Gamers пишет о необычной находке. Цены на оперативную память за последнее время значительно выросли, подорожание затронуло даже модули DDR4 и DDR3. Сейчас 64 гигабайта DDR4 стоят на Amazon от 400 до 500 долларов. Анонимный пользователь Reddit сообщил, что обнаружил точно такой же комплект в мусорном контейнере.

Все произошло во время ежемесячного вывоза отходов. После того как контейнер опустошили, на его дне осталась коробка. Внутри лежали материнская плата с установленными 64 ГБ DDR4, процессор Intel Core i7 10-го поколения и монитор Samsung. Пользователь забрал оборудование и проверил его. Все компоненты работали.

Может быть интересно

Автор сообщения рассказал, что находит выброшенную технику не впервые. Раньше таким же образом ему доставались телевизоры и ноутбуки. Специально искать комплектующие он не собирался, коробка попалась случайно.

Часть комментаторов поздравляет автора с удачей. Другие недоумевают, зачем выбрасывать рабочие модули памяти в период их дефицита и высоких цен.

* все фото издания