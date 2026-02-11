Издание GizmoChina сообщает, что компания Google официально подтвердила работу над следующей версией своей мобильной ОС. Первая публичная бета-версия Android 17, как заявляет разработчик, выйдет в ближайшее время.

GizmoChina сообщает о двух новостях от Google одновременно. Компания представила новую бета-версию Android 16 и, что интереснее, прямо заявила о работе над Android 17. Первую публичную тестовую сборку следующей ОС обещают выпустить очень скоро, причем по новой схеме.

Фото - GizmoChina

Может быть интересно

Обычно все начинается со сборок для разработчиков, и только потом появляются публичные бета-версии. На этот раз Google решила изменить подход. Первым общедоступным релизом для тестирования станет сразу Android 17 Beta 1, минуя этап предварительных «девелоперских» сборок.

Сама компания описывает эту бета-версию как систему, построенную на базе Android 16 QPR. В нее войдут последние исправления ошибок, а также улучшения стабильности и производительности. Ранее в сеть уже просачивались данные о новых функциях и игровых возможностях, которые могут появиться в Android 17. Точный список изменений станет ясен после релиза бета-версии, который, по оценкам, может состояться уже в ближайший месяц или два.

Те, кто уже установил на свои Pixel Android 16 QPR3 Beta 2.1 и останется в бета-программе, получат обновление до Android 17 Beta 1 автоматически. Для тех, кто не хочет участвовать в раннем тестировании, важно вовремя выйти из программы. Владельцы смартфонов других брендов смогут попробовать бета-версию Android 17 позже — обычно через несколько недель после релиза для устройств Google Pixel. Стабильный релиз Android 17 ожидается примерно в июне 2026 года.