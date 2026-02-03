GizmoChina сообщает об официальном анонсе планшета Lenovo Xiaoxin Pro 13

Компания Lenovo анонсировала планшет Xiaoxin Pro 13, сделав акцент на функциях искусственного интеллекта и поддержке пера. Как передает GizmoChina, релиз устройства запланирован на март, а в сети уже появились тизерные изображения, демонстрирующие дизайн новинки.

Точные технические характеристики Lenovo пока не раскрывает. Изображения показывают планшет с тонкими рамками по всем четырем сторонам и плоским металлическим корпусом. Задняя панель, судя по всему, имеет матовое покрытие, а модуль основной камеры выполнен в виде небольшой горизонтальной «таблетки» с одним 13-мегапиксельным сенсором и вспышкой.

Может быть интересно

Ключевой особенностью станет поддержка стилуса. Производитель представил перо цилиндрической формы в комплекте с планшетом. Слоган устройства — «Умное обучение с помощью ИИ, безграничные возможности с помощью пера» — четко указывает на его целевую аудиторию: студентов и тех, кто работает с заметками. ИИ-функции, вероятно, будут помогать в организации записей или обучении, но подробности станут известны ближе к запуску. Параллельно Lenovo обновила свою игровую линейку, также анонсировав на март новую версию компактного игрового планшета Legion Y700, который компания называет «королем маленьких планшетов».

* все изображения издания GizmoChina