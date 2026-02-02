Tom's Hardware рассказывает о необычном эксперименте энтузиаста HarryR. Он создал миниатюрную модель «разговорного ИИ», способную работать на легендарном 8-битном процессоре Zilog Z80 с оперативной памятью всего 64 КБ.

Пока мир обсуждает гигантские языковые модели, один разработчик пошел обратным путем. Как пишет Tom's Hardware, энтузиаст под ником HarryR сумел упаковать простую систему диалогового ИИ в 40 килобайт, чтобы она запускалась на процессоре Z80 1976 года выпуска.

Может быть интересно

Проект называется Z80-μLM (микроязыковая модель). Его цель — проверить, можно ли создать ИИ с минимальными ресурсами, но сохранив подобие «личности». Модель использует хитрости вроде хэширования триграмм и 2-битного квантования весов. Это позволило заменить сложные вычисления с плавающей запятой на целочисленную арифметику, с которой легко справляется Z80.

В итоге получился исполняемый файл размером около 40 КБ. Он включает в себя два режима работы. Первый — это чат-бот Tinychat, который умеет отвечать на простые вопросы вроде «Как дела?» очень короткими, иногда нарочито неопределенными фразами. Второй — игра Guess, где ИИ известен какой-то секрет, а пользователь должен разгадать его, задав 20 вопросов.

Система работает в среде CP/M или на компьютере Sinclair ZX Spectrum. Для последнего даже подготовлены файлы в формате .TAP, которые можно загрузить с эмулятора или настоящей кассеты.

Автор признает, что его творение не пройдет тест Тьюринга. Ответы модели намеренно лаконичны и расплывчаты, что заставляет пользователя додумывать смысл. По словам HarryR, такой диалог требует задавать конкретные, наводящие вопросы, чтобы понять, «соображает» ли система. Возможно, это просто иллюзия, но в кратких репликах можно разглядеть некий характер.

Что точно не произойдет — так это восстание машин на базе Z80. Процессор является легендой, но его эра давно прошла. Этот проект — скорее техническое упражнение, демонстрирующее, как далеко можно продвинуться в оптимизации, когда ресурсы измеряются всего-навсего десятками килобайт.

* все изображения издания Tom's Hardware