Энтузиаст запустил «разговорный ИИ» на процессоре Zilog Z80 1976 года с 64 КБ оперативной памяти
Tom's Hardware рассказывает о необычном эксперименте энтузиаста HarryR. Он создал миниатюрную модель «разговорного ИИ», способную работать на легендарном 8-битном процессоре Zilog Z80 с оперативной памятью всего 64 КБ.

Пока мир обсуждает гигантские языковые модели, один разработчик пошел обратным путем. Как пишет Tom's Hardware, энтузиаст под ником HarryR сумел упаковать простую систему диалогового ИИ в 40 килобайт, чтобы она запускалась на процессоре Z80 1976 года выпуска.

Может быть интересно

Проект называется Z80-μLM (микроязыковая модель). Его цель — проверить, можно ли создать ИИ с минимальными ресурсами, но сохранив подобие «личности». Модель использует хитрости вроде хэширования триграмм и 2-битного квантования весов. Это позволило заменить сложные вычисления с плавающей запятой на целочисленную арифметику, с которой легко справляется Z80.

В итоге получился исполняемый файл размером около 40 КБ. Он включает в себя два режима работы. Первый — это чат-бот Tinychat, который умеет отвечать на простые вопросы вроде «Как дела?» очень короткими, иногда нарочито неопределенными фразами. Второй — игра Guess, где ИИ известен какой-то секрет, а пользователь должен разгадать его, задав 20 вопросов.

Система работает в среде CP/M или на компьютере Sinclair ZX Spectrum. Для последнего даже подготовлены файлы в формате .TAP, которые можно загрузить с эмулятора или настоящей кассеты.

Автор признает, что его творение не пройдет тест Тьюринга. Ответы модели намеренно лаконичны и расплывчаты, что заставляет пользователя додумывать смысл. По словам HarryR, такой диалог требует задавать конкретные, наводящие вопросы, чтобы понять, «соображает» ли система. Возможно, это просто иллюзия, но в кратких репликах можно разглядеть некий характер.

Что точно не произойдет — так это восстание машин на базе Z80. Процессор является легендой, но его эра давно прошла. Этот проект — скорее техническое упражнение, демонстрирующее, как далеко можно продвинуться в оптимизации, когда ресурсы измеряются всего-навсего десятками килобайт.

*  все изображения издания Tom's Hardware  

#искусственный интеллект #ии #tom&#x27;s hardware #zx spectrum #cp/m #harryr #zilog z80
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Максим Муксун
20:19
20 пенсионеров работают за похлебку)) в оазвалившемся корпусе без отопления. Хватит уже врать читателям.
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
Роман Холод
19:54
Лечитесь
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
Сергей Анатолич
19:46
"Поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти?" Как то странно. Если вы продаёте эти видеокарты, значит они у вас уже есть на складах. То есть дефицит их не коснулся? Зачем же цены на них п...
AMD во второй раз с начала года поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти
Никита Абсалямов
19:31
У HD5000 очень слабый блок тесселяции, который достался им в наследство ещё аж от HD2000, с изменениями конечно, но не радикальными.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Никита Абсалямов
19:29
Эта история ничего кроме сочувствия не вызывает...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Volia Rodin
19:09
М.м.м. им обидно!
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Volia Rodin
19:07
От регся, обидно будет...! Ломастер, наверняка слова "Школа, физика, механика" незнакомые?
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Volia Rodin
19:05
У тебя все на скотче?
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Volia Rodin
19:05
Зацепило, знать слабо!?
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Никита Абсалямов
19:04
URINA R4 Plus... батарея не съёмная, а значит по определению - хлам. Ещё и тестов в синтетике и играх нет... позор...
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
