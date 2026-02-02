Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Live Science: В США у многих плотин увеличиваются проблемы, связанные с их старением
Live Science сообщает - снимки со спутников за 10 лет показали опасные смещения грунта под десятками плотин в США, включая крупнейшую в Техасе. Тысячи плотин в США стареют, а денег на их ремонт нет.

Как следует из материалов, представленных изданием Live Science, ситуация с плотинами в США может быть серьезнее, чем считалось. Ученые проанализировали спутниковые радиолокационные снимки и обнаружили, что десятки сооружений, включая критически важные, испытывают опасные деформации, незаметные при обычном осмотре. Это усугубляет и без того масштабную проблему старения инфраструктуры в США. 

Ученые из Виргинского политехнического института (Virginia Tech) взяли данные спутника Sentinel-1 за десять лет и применили их к 41 плотине повышенной опасности, уже имеющей в реестрах статус «плохого» или «неудовлетворительного» состояния. Результаты, хоть и предварительные, выявили смещения грунта под объектами в 13 штатах и Пуэрто-Рико.

Может быть интересно

Фото: Brett Coomer/Houston Chronicle via Getty Images

Яркий пример — крупнейшая плотина Техаса, Ливингстон. Ее северная часть проседает со скоростью около 8 мм в год, в то время как южная — поднимается с той же скоростью. Это не значит, что обрушение неизбежно, но такие разнонаправленные движения создают напряжение в конструкции, которое может привести к трещинам. А эта плотина обеспечивает водой более 3 миллионов человек в Хьюстоне.

Спутниковые данные не заменяют физический осмотр, но становятся мощным инструментом для раннего выявления проблем. История с обрушением двух плотин в ливийском Дерне в 2023 году это подтверждает. Последующий анализ спутниковых снимков показал, что обе плотины демонстрировали устойчивую деформацию в течение десяти лет до катастрофы. То есть, признаки уязвимости были, но их вовремя не заметили.

Проблема США носит системный характер. В стране почти 92 600 плотин, большинству из которых больше 50 лет. Около 2500 из них официально имеют дефекты, а на ремонт самых критичных уже сейчас нужно около $37,4 миллиарда. Многие плотины строились вдали от людей, но сейчас в зонах потенциального затопления ниже по течению, живут целые города.

К старению добавляется климатический фактор. Погодные режимы, под которые проектировали эти сооружения, изменились. Одни регионы страдают от засух, другие — от более интенсивных ливней, повышающих риск перелива воды через гребень плотины, что является одним из механизмов разрушения. Исследование 2025 года показало, что риск такого перелива за последние 50 лет вырос для 33 плотин, включая крупные объекты в Техасе, Канзасе и Калифорнии.

Главное препятствие для решения проблемы — деньги. Владельцами тысяч небольших плотин часто выступают муниципалитеты или частные лица, у которых нет миллиардов на реконструкцию. Спутниковый мониторинг, по мнению некоторых экспертов, мог бы помочь расставить приоритеты, куда вкладывать ограниченные средства в первую очередь. Но его внедрение — это новые расходы в дополнение к и без тому астрономической сумме на ремонт. В итоге получается замкнутый круг: инфраструктура ветшает, угроза растет, а денег на ее устранение все нет.

#сша #live science #плотины
Источник: livescience.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
1
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
2
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
GizmoChina: Geekbench подтвердил флагманскую начинку глобальной версии Xiaomi Pad 8 Pro
+
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
7
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
Пользователь получил вместо RTX 3080 Ti пластилин и до сих пор не смог вернуть свои деньги
2
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
В Китае открыли центр для изучения возможности полётов за пределы нашей Солнечной системы
+
Статистика американской компании Google показала долю операционной системы Android 16 в 7,5%
+
В США модернизируют истребители F-15K для Южной Кореи за $2,8 млрд
+

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
4
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
1
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
2
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
11
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
7
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
5
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
+

Сейчас обсуждают

lighteon
16:52
Долбаёб ты вшивый
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Китя.
16:45
5ххх серий тоже хорошо горели 5950х. на Авито их продают почти все полу трупы и это сами указывают в обьявлений.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Dentarg
16:41
Инвесторы и спекулянты, использующие детей чтобы пролезть без мыла и фактически перекачать чужие налоги себе в карман - их стоило бы сразу под ручки сопроводить на нары.
KP.RU: Российские банки зафиксировали аномальный рост выдачи семейной ипотеки
guanokot
16:40
это работает в обе стороны? если товар(например оперативка) подорожал, то больше вернут?
В России с 1 февраля изменился порядок расчёта компенсации в случае возврата некачественной техники
Сосунов Сосипатр
16:35
В семье все должно быть поровну: проц амд, видеокарта нвидиа. А то что там у кого-то по его тупости и кривожопости сгорело - это его проблемы. Интелы горели не так давно тоже великолепно, и ничего фан...
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
lighteon
16:29
Отсюда вывод, что нужно брать б/у 5ххх. Как сейчас рекомендуют брать 12 поколение...
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Crash_TesT
16:28
Если материнская плата на B560, то и разогнать можно побольше. Но, в принципе, и 2933 хватит большинству.
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Китя.
16:12
График горелых процессоров амд. Не хило горят. а офигенно :-))
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
xdarkness
16:06
Автора благодарю, за наводку на нормальную игру. Купил в свою коллекцию.
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
Сосунов Сосипатр
15:54
Для местных комментаторов. Которые пишут всякую ересь под его статьями, видимо из-за небольшого ума. А затем отлетают в бан за написанную чушь. Затем Чимбал выпускает новую статью и они опять регистри...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter