Live Science сообщает - снимки со спутников за 10 лет показали опасные смещения грунта под десятками плотин в США, включая крупнейшую в Техасе. Тысячи плотин в США стареют, а денег на их ремонт нет.

Как следует из материалов, представленных изданием Live Science, ситуация с плотинами в США может быть серьезнее, чем считалось. Ученые проанализировали спутниковые радиолокационные снимки и обнаружили, что десятки сооружений, включая критически важные, испытывают опасные деформации, незаметные при обычном осмотре. Это усугубляет и без того масштабную проблему старения инфраструктуры в США.

Ученые из Виргинского политехнического института (Virginia Tech) взяли данные спутника Sentinel-1 за десять лет и применили их к 41 плотине повышенной опасности, уже имеющей в реестрах статус «плохого» или «неудовлетворительного» состояния. Результаты, хоть и предварительные, выявили смещения грунта под объектами в 13 штатах и Пуэрто-Рико.

Фото: Brett Coomer/Houston Chronicle via Getty Images

Яркий пример — крупнейшая плотина Техаса, Ливингстон. Ее северная часть проседает со скоростью около 8 мм в год, в то время как южная — поднимается с той же скоростью. Это не значит, что обрушение неизбежно, но такие разнонаправленные движения создают напряжение в конструкции, которое может привести к трещинам. А эта плотина обеспечивает водой более 3 миллионов человек в Хьюстоне.

Спутниковые данные не заменяют физический осмотр, но становятся мощным инструментом для раннего выявления проблем. История с обрушением двух плотин в ливийском Дерне в 2023 году это подтверждает. Последующий анализ спутниковых снимков показал, что обе плотины демонстрировали устойчивую деформацию в течение десяти лет до катастрофы. То есть, признаки уязвимости были, но их вовремя не заметили.

Проблема США носит системный характер. В стране почти 92 600 плотин, большинству из которых больше 50 лет. Около 2500 из них официально имеют дефекты, а на ремонт самых критичных уже сейчас нужно около $37,4 миллиарда. Многие плотины строились вдали от людей, но сейчас в зонах потенциального затопления ниже по течению, живут целые города.

К старению добавляется климатический фактор. Погодные режимы, под которые проектировали эти сооружения, изменились. Одни регионы страдают от засух, другие — от более интенсивных ливней, повышающих риск перелива воды через гребень плотины, что является одним из механизмов разрушения. Исследование 2025 года показало, что риск такого перелива за последние 50 лет вырос для 33 плотин, включая крупные объекты в Техасе, Канзасе и Калифорнии.

Главное препятствие для решения проблемы — деньги. Владельцами тысяч небольших плотин часто выступают муниципалитеты или частные лица, у которых нет миллиардов на реконструкцию. Спутниковый мониторинг, по мнению некоторых экспертов, мог бы помочь расставить приоритеты, куда вкладывать ограниченные средства в первую очередь. Но его внедрение — это новые расходы в дополнение к и без тому астрономической сумме на ремонт. В итоге получается замкнутый круг: инфраструктура ветшает, угроза растет, а денег на ее устранение все нет.