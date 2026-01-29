В настоящее время концепция умных очков Vivo с искусственным интеллектом не представляет собой ничего принципиально нового на насыщенном рынке

Согласно данным GizmoChina, Vivo свернула многомесячную работу над собственными умными очками. Внутренняя экспертиза привела команду к выводу: текущая концепция не предлагает ничего принципиально нового на переполненном рынке. Вместо этого компания, судя по всему, переключится на смешанную реальность.

Инженеры Vivo экспериментировали с разными подходами — от аудиомоделей до вариантов с монохромным дисплеем. Они даже создали несколько демо-образцов вместе с партнерами. Но в итоге руководство не увидело, чем их продукт сможет выделиться на фоне Meta, Ray-Ban и других игроков.

Проблема упирается в «железо». Большинство подобных очков собраны на одних и тех же стандартных чипах и датчиках. Создать прорыв в производительности или энергоэффективности почти невозможно. Даже дисплейные модели требуют мучительного выбора между яркостью, временем работы и ценой.

При этом Vivo не отказывается от носимых устройств вообще. Компания уже выпускала гарнитуру смешанной реальности Vivo Vision Discovery Edition. Скорее всего, ресурсы теперь направят именно в это русло.

Рынок умных очков сейчас в странном положении. Интерес есть, но убедительного повода носить их каждый день — нет. Пока что они хорошо переводят текст или делают фото, но этого мало. Без новых идей и технологий такие устройства рискуют так и остаться технологическим экспериментом.