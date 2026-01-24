Генеральный директор Renault Франсуа Прово (François Provost) исключил возвращение бренда на китайский рынок продаж в ближайшем будущем.

Согласно информации издания CarNewsChina, новый генеральный директор Renault Франсуа Прово (François Provost) во время визита в Китай четко обозначил курс компании. Ключевая идея — использовать китайские ресурсы и технологии для усиления на мировой арене, сознательно избегая прямой конкуренции на перегретом локальном рынке.

Франсуа Прово, хорошо знающий регион по прежней работе, прямо заявил: возвращаться с продажами в Китай сейчас бессмысленно. Там идет жесткая ценовая война, где все несут потери. Renault свернула совместные предприятия с Dongfeng и Brilliance еще в 2020 году.

При этом интеграция в китайскую промышленную экосистему становится для Renault стратегическим приоритетом. Компания готова инвестировать, чтобы сохранить свою технологическую идентичность, но при этом черпать возможности у местных партнеров.

Главным из них стал Geely. У компаний уже есть совместное предприятие по производству силовых агрегатов Horse Powertrain, проекты в Южной Корее и Бразилии. Схожее видение и взаимная выгода — основа альянса.

Для европейского рынка Renault активно изучает гибридные технологии и электромобили с увеличенным запасом хода. И здесь китайский опыт Geely по созданию экономичных решений оказывается как нельзя кстати. По сути, Китай превращается в глобальный научно-технический хаб для Renault.

Эту логику подтверждает открытый в 2024 году в Китае R&D-центр. Его задача — разрабатывать продукты для мирового рынка, используя местные преимущества. Пилотным проектом в таком формате стал новый Renault Twingo. Китайская интеграция, по мнению Прово, — ключ к глобальной экспансии бренда.