Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Роскомнадзор резко увеличил количество блокировок VPN-сервисов. К середине января ограничения коснулись уже 439 таких сервисов, что на 70% больше, чем в октябре прошлого года.

Согласно данным «Коммерсантъ», в начале года в России оказались заблокированы сотни сервисов для обхода интернет-ограничений. Их количество за последний квартал прошлого года увеличилось значительно. Параллельно с этим фиксируется и рост числа людей, которые этими сервисами пользуются.

На январь 2026-го под ограничения попали 439 VPN-сервисов. Всего тремя месяцами ранее эта цифра была почти на две сотни меньше. Столь резкий скачок стал результатом не только количественного, но и качественного ужесточения политики регулятора. С конца прошлого года в фокусе блокировок оказался более широкий спектр технологических протоколов.

Однако действия властей не снизили популярности этих инструментов. Наоборот, аналитики отмечают взрывной рост аудитории. Активная пользовательская база топовых сервисов за последний измеренный период увеличилась в десятки раз, достигнув миллионов. Эксперты связывают это, в том числе, с техническими сбоями в работе привычных онлайн-сервисов, которые заставили многих постоянно держать VPN включенным.

Эффект от блокировок эксперты называют частичным. Основной удар, по мнению аналитиков, могут почувствовать не частные пользователи, а бизнес. Компаниям, использующим VPN для удаленной работы или связи с филиалами, советуют заранее продумывать альтернативные каналы. Жесткая фильтрация всего трафика неизбежно задевает и легальные корпоративные сервисы, создавая сложности для всех.