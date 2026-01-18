РИА Новости публикует рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России по итогам 2025 года.

Как передает РИА Новости, эксперты сервиса «Авито Работы» составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России по итогам минувшего года. Оказалось, что самые привлекательные предложения по зарплате получают не офисные сотрудники, а специалисты из сфер промышленности, строительства и добывающих отраслей.

Первое место уверенно заняли бурильщики. Работодатели в среднем были готовы платить им ₽179 тысяч в месяц. Годовой рост предложений для этой специальности составил 42%. Стоит помнить, что цифра усредненная, а реальная зарплата сильно зависит от опыта, региона и графика, часто — вахтового.

На втором месте — операторы станков. Им предлагали около ₽173 тысяч, что на 59% больше, чем годом ранее. Третью строчку заняли токари. Их среднее предложение по зарплате достигло ₽172 тысяч.

Четвертое и пятое места достались менее очевидным профессиям. Сортировщики получили предложения на уровне ₽162 тысяч, а фасадчики — ₽156 тысяч. При этом спрос на фасадчиков за год практически удвоился, увеличившись на 99%.

«Сейчас рынок особенно ценит тех, от кого требуются серьезный опыт, высокая точность и строгое соблюдение норм безопасности», — заявил РИА Новости директор категории «Авито Работы» Андрей Кучеренков. Именно поэтому в топе оказались профессии из производственного сектора, где результат напрямую зависит от квалификации и ответственности исполнителя.