Издание Tweak Town сообщает, что компания OpenAI официально объявила о начале тестирования рекламы в чате ChatGPT.

Компания OpenAI объявила , что в ближайшие недели начнет тестировать встроенную рекламу в диалогах с нейросетью.

Как пишет Tweak Town, реклама появится как в бесплатной версии, так и в подписке ChatGPT Go. OpenAI сразу представила свод принципов, по которым она будет работать.

Первый принцип — независимость ответов. Реклама не должна влиять на то, что отвечает ChatGPT, и не будет подстраиваться под конкретного пользователя. Все объявления будут четко обозначены и отделены от основного текста.

Второй пункт — конфиденциальность. Компания заявила, что не собирается продавать данные диалогов рекламодателям. Пользователи также смогут отключить персонализацию рекламы и удалить данные, на основе которых она показывается.

Однако полностью убрать рекламу, по всей видимости, получится только в случае оформления платной подписки. OpenAI также пообещала не затягивать диалоги специально, чтобы показать больше объявлений.

Тестовый запуск запланирован на ближайшие недели. Становится ясно, что OpenAI ищет способ монетизировать свой самый популярный продукт, стараясь при этом не отпугнуть пользователей слишком навязчивой рекламой.