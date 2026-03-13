Система движется синхронно с человеком, принимая на себя часть нагрузки

Китайские инженеры из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне разработали роботизированный комплекс, который добавляет человеку две механические ноги. В отличие от обычных экзоскелетов, которые повторяют движения человеческих ног, этот робот работает как отдельная пара конечностей.

Он берет на себя функцию переноски тяжестей, а человек отвечает за равновесие и направление движения. Между человеком и роботом используется упругая связь с нелинейной жесткостью: при легкой нагрузке соединение остается жёстким для лучшей координации, при увеличении веса становится более податливым, позволяя роботу поглощать усилия.

Изображение: Grok ai

Тесты показали неплохие результаты. При переноске груза весом 20 килограммов расход энергии у участников снизился примерно на 35%, а давление на стопу уменьшилось почти на 52% по сравнению с ходьбой без помощи робота. Система также помогала сохранять устойчивость. Вариативность ширины шага уменьшилась, а походка оставалась естественной.

Роботизированная платформа выполняет функцию дополнительной пары ног, помогая перераспределять вес во время ходьбы. Источник изображения: interestingengineering.com

Роботизированные ноги способны принимать на себя более половины веса груза, одновременно обеспечивая как вертикальную поддержку, так и горизонтальное движение вперед. Разработка ориентирована на задачи, требующие переноски тяжелых грузов на большие расстояния. В первую очередь это военная логистика, спасательные операции при стихийных бедствиях и промышленные перевозки по пересеченной местности. Исследование опубликовано в International Journal of Robotics Research.