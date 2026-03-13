Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Ubuntu 26.04 обеспечила рост fps в играх для RTX 5090 и RTX 5080 до 9-12% благодаря оптимизациям
Новая версия Ubuntu использует Mesa 26 и Gnome 50.

Видеокарты GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 получили прирост к производительности в свежей версии Linux-дистрибутива Ubuntu, о чём сообщает издание Tom's Hardware со ссылкой на результаты тестов Phoronix.

Может быть интересно

Источник фото: Nvidia

Эксперты сравнили новейшую версию Ubuntu 26.04 с предшествующим релизом 25.10, выявив увеличение средней частоты кадров в целом ряде игр после обновления. Тесты проводились на ПК с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D. Модель RTX 5090 была быстрее в Counter-Strike 2 (+7,6 %), DiRT Rally 2.0 (+1,2 %), Batman: Arkham Knight (+3,0 % при низких настройках графики и 2,7 % при высоких), Hitman 3 (+11,7 %) и Strange Brigade (+2,6 %), тогда как RTX 5080 показала рост в Hitman 3 (+9,0 %) и Strange Brigade (+1,9 %). Также увеличение быстродействия наблюдалось в ряде бенчмарков.

Улучшение результатов видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080 в Ubuntu 26.04 по сравнению с версией 25.10 объясняется целым рядом оптимизаций, а также использованием Mesa 26 и Gnome 50, что способствует повышению производительности в играх для видеокарт Nvidia. При этом наибольший рост наблюдается на ПК с RTX 5090, тогда как показатели RTX 5080 скромнее.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#ubuntu 26.04
Источник: tomshardware.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У берегов Норвегии обнаружили каменную ловушку для китов возрастом около 1000 лет
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
Huawei представила складной мобильный роутер Wi-Fi X — аккумулятор 12000 мАч и скорость 5,3 Гбит/с
+
RX 9070 XT и RTX 5070 Ti сравнили на ПК с Ryzen 9 9950X3D в нескольких играх с разрешением 4K
+
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
13
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
4
Ещё один владелец RTX 5090 столкнулся с расплавлением адаптера 12V-2x6 от MSI
+
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
1
В России построили первый вертикальный резервуар из композитных материалов для хранения нефти
+
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
10
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением 225 Вт
1
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
1
Xbox следующего поколения будет поддерживать новый набор технологий AMD FSR Diamond и новый DirectX
+
В Египте нашли оставленные 2000 лет назад в гробницах надписи индийского путешественника
+
Valve отреагировала на иск с требованием убрать лутбоксы из Counter-Strike и Dota 2
1
Sapphire показала кластер из двух мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Морская пехота США отказалась от новой винтовки M7 ради проверенной HK416
+
Израильский дайвер нашёл на дне моря возле Хайфы меч крестоносцев
+
NJ Tech сравнили RX 6650 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в современных играх
+

Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
3
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
9
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

Phantom Lord
16:25
Так стим со снапа тоже даёт больше всего фпс
Ubuntu 26.04 обеспечила рост fps в играх для RTX 5090 и RTX 5080 до 9-12% благодаря оптимизациям
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:08
Вот лично мне абсолютно плевать, что там у тебя. Асрок как был по качеству ниже плинтуса, так им и останется
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:06
У тебя очень странное виденье проблемы. Про Асус ты слышал, а про Асрок, на котором дохнут сотнями, ты не слышал.
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Redneck_prm_blog
15:40
>>> хвалёная GNU GPL очень даже позволяет наказывать разработчиков на законодательном уровне через пункты 15-17. Так что дела у Linux действительно плохи. В GPL2 всего 12 пунктов. А GPL3 Линус считае...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Waramagedon
15:08
лох не мамонт - не вымрет....
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
Дмитрий Малинин
15:07
ИИ теперь подкинули проблем другим производителям комплектующих!
IDC прогнозирует кризис среди производителей ПК из-за проблем с чипами памяти
deema35
14:11
А робот на ногу не наступит?
Роботизированный комплекс с креплением к спине помогает людям переносить грузы с меньшими усилиями
premierepro
13:52
Нефть/бензин заправляется в бензогенератор, от него питаются батареи электромобилей. Это зелёная экономика... Особенно мне нравятся европейцы, если они раньше согласно зелёной экономике, покупали аме...
Honda понесла годовой убыток в размере 15,7 миллиарда долларов из-за расходов на электромобили
OgoGoLog
13:47
Что есть "адекватное" руководство? Я вижу, что для тебя оно адекватное, когда в приоритете выкинуть деньги в форточку ради хотелок по сути левых людей, а не поддерживать на плаву доверенный ему бизнес...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Phantom Lord
13:16
Мозги у тебя не работают
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter