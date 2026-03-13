Новая версия Ubuntu использует Mesa 26 и Gnome 50.

Видеокарты GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 получили прирост к производительности в свежей версии Linux-дистрибутива Ubuntu, о чём сообщает издание Tom's Hardware со ссылкой на результаты тестов Phoronix.

Источник фото: Nvidia

Эксперты сравнили новейшую версию Ubuntu 26.04 с предшествующим релизом 25.10, выявив увеличение средней частоты кадров в целом ряде игр после обновления. Тесты проводились на ПК с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D. Модель RTX 5090 была быстрее в Counter-Strike 2 (+7,6 %), DiRT Rally 2.0 (+1,2 %), Batman: Arkham Knight (+3,0 % при низких настройках графики и 2,7 % при высоких), Hitman 3 (+11,7 %) и Strange Brigade (+2,6 %), тогда как RTX 5080 показала рост в Hitman 3 (+9,0 %) и Strange Brigade (+1,9 %). Также увеличение быстродействия наблюдалось в ряде бенчмарков.

Улучшение результатов видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080 в Ubuntu 26.04 по сравнению с версией 25.10 объясняется целым рядом оптимизаций, а также использованием Mesa 26 и Gnome 50, что способствует повышению производительности в играх для видеокарт Nvidia. При этом наибольший рост наблюдается на ПК с RTX 5090, тогда как показатели RTX 5080 скромнее.

