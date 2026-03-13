Прогнозы по объёму поставок персональных компьютеров в последнем отчёте были значительно понижены

Аналитики рынка персональных компьютеров считают, что влияние кризиса памяти на потребительские ПК оказалось более значительным, чем казалось прежде. Очередной прогноз от компании IDC говорит, что поставки компьютеров в 2026 году уменьшатся на 11,3%. Если раньше эти показатели формировались на основе дефицита и высокой стоимости оперативной памяти и флеш-памяти, то теперь к числу негативных факторов добавился конфликт на Ближнем Востоке.

Изображение: Grok

По словам вице-президента группы IDC по устройствам и потребительским товарам Райана Рейта, список и масштаб отраслевых и геополитических событий сейчас такой, что производителям не только трудно принимать решения, но в некоторых сегментах рынка они могут не выжить.

Одной из мер реагирования на ситуацию является рост цен. Средняя стоимость электроники быстро увеличивается, из-за чего даже при падении объёма поставок в денежном выражении стоимость рынка ПК вырастет на 1,6% до $274 млрд. Минимальный вклад в это число внесут бюджетные ПК, которых может стать меньше прежнего или они исчезнут целиком.

Изображение: IDC

Также в IDC ожидают сохранения дефицита памяти в 2027 году. Есть надежда на частичное снижение цен в 2028 году, но уровня 2025 года уже не ждут.