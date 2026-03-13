Аналитики рынка персональных компьютеров считают, что влияние кризиса памяти на потребительские ПК оказалось более значительным, чем казалось прежде. Очередной прогноз от компании IDC говорит, что поставки компьютеров в 2026 году уменьшатся на 11,3%. Если раньше эти показатели формировались на основе дефицита и высокой стоимости оперативной памяти и флеш-памяти, то теперь к числу негативных факторов добавился конфликт на Ближнем Востоке.
По словам вице-президента группы IDC по устройствам и потребительским товарам Райана Рейта, список и масштаб отраслевых и геополитических событий сейчас такой, что производителям не только трудно принимать решения, но в некоторых сегментах рынка они могут не выжить.
Одной из мер реагирования на ситуацию является рост цен. Средняя стоимость электроники быстро увеличивается, из-за чего даже при падении объёма поставок в денежном выражении стоимость рынка ПК вырастет на 1,6% до $274 млрд. Минимальный вклад в это число внесут бюджетные ПК, которых может стать меньше прежнего или они исчезнут целиком.
Также в IDC ожидают сохранения дефицита памяти в 2027 году. Есть надежда на частичное снижение цен в 2028 году, но уровня 2025 года уже не ждут.