Global_Chronicles
GizmoChina: ASUS представила игровой мини-компьютер ROG GR70 на Ryzen 9 и видеокарте RTX 5070
Издание GizmoChina сообщает о новом игровом мини-ПК от ASUS. Модель ROG GR70, представленная на CES 2026, получила процессор AMD Ryzen 9 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков в очень компактном корпусе.

На выставке CES 2026 ASUS показала необычную новинку для геймеров, ищущих компромисс между размером и мощностью. Как сообщает GizmoChina, это первый мини-ПК под брендом ROG, и он использует топовые мобильные компоненты.

В основе системы — процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D с тепловым пакетом 70 Вт и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 или 5060 для ноутбуков. Графический ускоритель потребляет до 115 Вт. Проще говоря, это «начинка» мощного игрового лэптопа, но в стационарном корпусе размером чуть больше обычной приставки.

Производитель оснастил систему солидным объемом памяти. Оперативная память DDR5-5600 может достигать 96 ГБ, а для хранения данных предлагаются накопители PCIe 4.0 NVMe до 2 ТБ, с заделом на будущее в виде поддержки стандарта PCIe 5.0.

Очевидный вопрос к такой компактной мощной сборке — охлаждение. ASUS заявляет о системе с тремя вентиляторами, которая должна справляться с нагрузкой, сохраняя приемлемый уровень шума. Коммуникации выглядят современно: есть порты для подключения до пяти мониторов, включая HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, Wi-Fi 7 и Ethernet 2.5G.

При весе 2,75 кг и габаритах, сравнимых с толстой книгой, GR70 явно претендует на место под телевизором или на компактном столе. ASUS позиционирует его как золотую середину между игровой консолью и большим ПК. Когда этот гибрид появится в продаже и сколько будет стоить — пока неизвестно.

#asus #мини-пк #rog #игровой пк #ces 2026 #gizmochina #nvidia geforce rtx 5070 #amd ryzen 9 #gr70
Источник: gizmochina.com
