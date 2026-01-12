Сайт Конференция
Global_Chronicles
TweakTown: Нехватка ОЗУ на рынке сохранится до 2031 года и приведет к дальнейшему росту цен
Кризис на рынке памяти, вызванный ажиотажным спросом компаний на разработку ИИ, оказался глубже прогнозов. Согласно данным от производителей, поставки оперативной памяти уже зарезервированы до конца 2026 года, а дефицит может продлиться вплоть до 2031 года

Выставка CES в Лас-Вегасе обычно демонстрирует будущее технологий. В нынешнем году она ясно показала и их ближайшую проблему — острую нехватку оперативной памяти.

 

По словам редактора раздела «Технологии и наука» издания TweakTown Джека Коннора, все разговоры с производителями на CES2026 сводились к одному — к ценам на память. Спрос на DRAM от компаний, работающих с ИИ, оказался аномально высоким. Они скупают доступные объемы, что напрямую бьет по карману обычных покупателей.

Цены уже ползут вверх. Например, ноутбук Dell XPS 14 подорожал с $1699 до $2050 за одно поколение. Ситуация не исправится быстро. По данным от анонимных системных интеграторов и производителей, поставки памяти уже полностью зарезервированы на весь 2026 год. Более того, дефицит может затянуться вплоть до 2031 года.

Это значит, что электроника будет дорожать. Цены, возможно, продержатся в начале года, но к концу 2026-го вырастут еще сильнее из-за сокращения свободных поставок.

С другой стороны, на CES показали и реальные улучшения для геймеров. Новые OLED-мониторы с технологией RGB Stripe уменьшают цветовые ореолы, а технология Nvidia G-Sync Pulsar обещает сделать изображение на IPS-экранах невероятно четким. Но эти новинки тоже могут встать в очередь за дефицитной памятью.

#искусственный интеллект #ии #оперативная память #dram #озу #ces 2026 #tweak town #цены на электронику
Источник: tweaktown.com
Сейчас обсуждают

Nobody
21:14
Вполне норм. Или предложи свой.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Никита Абсалямов
20:48
Если б Ельцин нами правил Если б Путин нас не спас Мы бы просто нажирались И смывались в унитаз...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
ark-bak
20:44
Ничего из этого не видел.
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
okrug
20:41
OPb7WQ я блочу но он вылазит опять.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
Дима
20:34
Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира завидовали и стремились к нам или просто дружить.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Дима
20:33
Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира завидовали и стремились к нам или просто дружить. Так кор...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
slikts
20:24
Вот это я понимаю!
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
fynjy_2005
20:22
Фильм по сути фиговый. Одно то, что в лесах прячутся 5000 немцев...уже полная дичь
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
Дима
20:21
Тема неисчерпаемая. Если сократить ответ до маразма, " Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира з...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Данил Васин
20:18
кому как, но сервер делать, уж лучше мобильный комп чтоб пасьянс, сапер и запас музыки был, ибо когда будут проблемы с интернетом не исключены проблемы со светом, а ноутбук можно заряжать от аккумов и...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
