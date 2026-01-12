Кризис на рынке памяти, вызванный ажиотажным спросом компаний на разработку ИИ, оказался глубже прогнозов. Согласно данным от производителей, поставки оперативной памяти уже зарезервированы до конца 2026 года, а дефицит может продлиться вплоть до 2031 года

Выставка CES в Лас-Вегасе обычно демонстрирует будущее технологий. В нынешнем году она ясно показала и их ближайшую проблему — острую нехватку оперативной памяти.

По словам редактора раздела «Технологии и наука» издания TweakTown Джека Коннора, все разговоры с производителями на CES2026 сводились к одному — к ценам на память. Спрос на DRAM от компаний, работающих с ИИ, оказался аномально высоким. Они скупают доступные объемы, что напрямую бьет по карману обычных покупателей.

Цены уже ползут вверх. Например, ноутбук Dell XPS 14 подорожал с $1699 до $2050 за одно поколение. Ситуация не исправится быстро. По данным от анонимных системных интеграторов и производителей, поставки памяти уже полностью зарезервированы на весь 2026 год. Более того, дефицит может затянуться вплоть до 2031 года.

Это значит, что электроника будет дорожать. Цены, возможно, продержатся в начале года, но к концу 2026-го вырастут еще сильнее из-за сокращения свободных поставок.

С другой стороны, на CES показали и реальные улучшения для геймеров. Новые OLED-мониторы с технологией RGB Stripe уменьшают цветовые ореолы, а технология Nvidia G-Sync Pulsar обещает сделать изображение на IPS-экранах невероятно четким. Но эти новинки тоже могут встать в очередь за дефицитной памятью.